Apex Legends | La próxima nueva leyenda llegará esta temporada según una filtración de PlayStation

Las últimas

[{"id":108469,"title":"Deportivo Municipal vs. Sport Boys EN VIVO: ediles ganan 1-0 por la Liga 1 en Huacho","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/deportivo-municipal-vs-sport-boys-vivo-directo-liga-1-ver-golperu-online-ver-futbol-gratis-108469","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97d4075cc0c.jpeg"},{"id":108526,"title":"\u00a1El dios de los aires! El certero cabezazo de De Ligt para el descuento de Holanda ante Alemania [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/holanda-vs-alemania-gol-ligt-descuento-tulipan-amsterdam-eliminatoria-eurocopa-2020-video-108526","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97f036c769f.jpeg"},{"id":108525,"title":"Fortnite alcanza los 250 millones de jugadores registrados","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fortnite-alcanza-250-millones-jugadores-registrados-108525","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/10\/16\/5bc65cb8cc47a.jpeg"},{"id":108524,"title":"Conoce como han evolucionado los juegos con m\u00e1s premios en los eSports [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/conoce-han-evolucionado-juegos-premios-esports-video-108524","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97eda5eb920.jpeg"},{"id":108520,"title":"\u00a1Apaguen todo! Golazo de Gnabry para el 2-0 de Alemania sobre Holanda por Eliminatorias a la Euro [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/holanda-vs-alemania-vivo-gol-gnabry-2-0-mannschaft-eliminatorias-eurocopa-2020-video-108520","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97e94d7c95d.jpeg"},{"id":108522,"title":"Huawei P30 Pro aparece en nuevo video antes de su presentaci\u00f3n oficial [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/huawei-p30-pro-aparece-nuevo-video-presentacion-oficial-video-108522","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/21\/5c93e44f0169a.jpeg"},{"id":108521,"title":"Apex Legends | La pr\u00f3xima nueva leyenda llegar\u00e1 esta temporada seg\u00fan una filtraci\u00f3n de PlayStation","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/apex-legends-proxima-nueva-leyenda-llegara-temporada-filtracion-playstation-108521","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97e473a0730.jpeg"},{"id":108519,"title":"Universitario sufre: Armando Alfageme se lesion\u00f3 y ser\u00e1 baja ante Binacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-armando-alfageme-lesiono-sera-baja-binacional-108519","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c852705e3774.jpeg"},{"id":108517,"title":"Real Garcilaso: Juan Reynoso cada vez m\u00e1s cerca de ser el entrenador de la \u2018M\u00e1quina Celeste\u2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/real-garcilaso-juan-reynoso-vez-cerca-entrenador-maquina-celeste-108517","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2017\/11\/03\/59fc7a17dfa2d.jpeg"},{"id":108515,"title":"\u00a1Alemania sorprende en \u00c1msterdam! El ataque perfecto para el gol de San\u00e9 por las Eliminatorias a la Euro 2020 [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/holanda-vs-alemania-gol-sane-abrir-marcador-amsterda-clasificacion-euro-2020-video-108515","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97e3bf3e897.jpeg"},{"id":108516,"title":"\"Avengers: Endgame\" | Teor\u00eda explica c\u00f3mo los X-Men aparecer\u00edan en la cinta de los Vengadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-teoria-explica-x-men-aparecerian-cinta-vengadores-108516","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97e3fdb91ab.jpeg"},{"id":108514,"title":"Sekiro: Shadows Die Twice ya esta disponible en PS4, Xbox One y PC","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/sekiro-shadows-die-twice-disponible-ps4-xbox-one-pc-108514","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97de1b520f9.jpeg"},{"id":108512,"title":"\u00a1Siguen los \u00e9xitos! Selecci\u00f3n peruana de karate se ba\u00f1\u00f3 de oro en el Open de Panam\u00e1","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/siguen-exitos-seleccion-peruana-karate-bano-oro-open-panama-108512","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97e1a3841e2.jpeg"},{"id":108510,"title":"La qu\u00edmica que existe entre Miguel Araujo y Luis Abram, la nueva dupla defensiva de la Selecci\u00f3n [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-salvador-quimica-existe-miguel-araujo-luis-abram-nueva-dupla-defensiva-video-108510","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97df8b4a5ee.jpeg"},{"id":108511,"title":"\u00a1No se mueve a ning\u00fan lado! Figura del Barcelona hizo oficial su permanencia en el equipo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-umtiti-confirmo-continuara-equipo-azulgrana-siguiente-temporada-108511","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97de0bcc951.jpeg"},{"id":108410,"title":"Holanda vs. Alemania EN VIVO: juegan en \u00c1msterdam por las Eliminatorias Eurocopa 2020","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/holanda-vs-alemania-vivo-amsterdam-arena-online-directo-via-directv-bein-sports-sky-sports-eliminatorias-eurocopa-2020-live-nndc-108410","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c978a2313864.jpeg"},{"id":108509,"title":"Dragon Ball Super | Moro tendr\u00eda en com\u00fan con Boruto este poderosa t\u00e9cnica [FOTO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-moro-tendria-comun-boruto-poderosa-tecnica-foto-108509","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97dcdec015e.jpeg"},{"id":108434,"title":"EN VIVO C\u00e9sar Vallejo vs. Uni\u00f3n Comercio juegan en Trujillo por la Liga 1 | EN DIRECTO","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/cesar-vallejo-vs-union-comercio-vivo-online-directo-via-golperu-fecha-6-torneo-apertura-liga-1-2019-nndc-108434","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/23\/5c96cc20e746d.jpeg"},{"id":108507,"title":"'Avengers: Endgame' | Esta ser\u00eda la muerte perfecta para el Capit\u00e1n Am\u00e9rica","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-seria-muerte-perfecta-capitan-america-108507","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97c5b001f26.jpeg"},{"id":108496,"title":"\u00bfEst\u00e1s seguro, Diego? Maradona pronostic\u00f3 c\u00f3mo le ir\u00e1 al 'Tata' Martino dirigiendo M\u00e9xico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/seleccion-mexico-diego-maradona-pronostico-le-ira-gerardo-martino-tri-nndc-108496","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97c0c213aa7.jpeg"},{"id":108471,"title":"VER AQU\u00cd, Holanda vs. Alemania EN VIVO: canales para VER EN DIRECTO las Eliminatorias de la Eurocopa 2020","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mundial\/holanda-vs-alemania-vivo-eliminatorias-eurocopa-2020-ver-futbol-gratis-directo-grupo-c-via-directv-sports-amsterdam-arena-fecha-horarios-nnda-nnrt-108471","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97916c87324.jpeg"},{"id":108439,"title":"Uruguay vs. Brasil EN VIVO y EN DIRECTO v\u00eda Movistar chocan por el Sudamericano Sub 17 Per\u00fa 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/uruguay-vs-brasil-vivo-san-marcos-transmision-narracion-vtv-movistar-deportes-directo-online-tv-sudamericano-sub-17-peru-uruguay-nndc-108439","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/23\/5c9703e909164.jpeg"},{"id":108502,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: \u00bfqu\u00e9 apostaron los jugadores de la 'bicolor'?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-apostaron-jugadores-bicolor-108502","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97cfdfc6fe6.jpeg"},{"id":108505,"title":"\u00a1Cambio radical! Se filtra la nueva camiseta del Real Madrid para la temporada 2019\/20 [FOTO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-filtra-camiseta-equipo-blanco-temporada-2019-20-liga-santander-espana-foto-108505","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97d2089a9df.jpeg"},{"id":108503,"title":"Con la ayuda de los petrod\u00f3lares: el gigante que podr\u00eda dejar al Barcelona sin el fichaje de Filipe Luis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-2019-fc-barcelona-gigante-europa-entromete-objetivo-filipe-luis-108503","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c97cba6a55b6.jpeg"}]