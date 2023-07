Barbie está en todas partes. La película protagonizada por Margot Robbie como la famosa muñeca y Ryan Gosling como Ken viene siendo tendencia en redes sociales. Muchos hablan y hasta critican la adaptación cinematográfia de un juguete como un vil “product placement”, pero el cine está hecho para todos los gustos. Además, los gamers no son ajenos al fenómeno Barbie, porque la industria ha creado varios títulos de la muñeca para consolas y PC.

No hay que ser mezquinos con el potencial de Barbie. Ella es un ícono cultural y una franquicia ampliamente reconocida en todo el mundo. Los videojuegos basados en la muñeca ofrecen una amplia gama de actividades y experiencias que están basadas en los juguetes y accesorios de Barbie. Desde moda y diseño hasta aventuras y resolución de misterios, los juegos de Barbie abarcan casi todos los géneros de la industria gamer.

Juegos de Barbie que deberías probar

Barbie As Rapunzel: A Creative Adventure

Un duro golpe a la nostalgie. El videojuego se lanzó para PC en 2002 e incluía minijuegos de disfraces, rompecabezas y decoración. Los ambientes, el diseño y la trama están basados en la clásica película de animación.

Barbie As Princess Bride

Aquí Barbie es tanto una princesa como novia. Se lanzó para PC en 2000, y el juego incluía 12 aventuras (o minijuegos) únicas, que incluían disfraces y decoración de pasteles.

Barbie Magic Genie Bottle

Lanzado para PC en 2000, Barbie Magic Genie Bottle es recordado por su juguete físico plug-and-play que lo acompañaba. La misión es hallar cinco gemas de poder, lo que te lleva a un viaje mágico por todo el reino.

Barbie Horse Adventures

Hay cuatro juegos de Barbie Horse Adventures en total: Blue Ribbon Race para Game Boy Advance en 2003; Mystery Ride para PC en 2003; Wild Horse Rescue para PlayStation 2 y Xbox en 2003; y Riding Camp para Nintendo DS, PlayStation 2, Wii y PC en 2008. La crítica destaca a Mystery Ride como el mejor.

Detective Barbie

¡Un clásico por donde lo veas! Se trata de una saga que consta de un primer juego lanzado en 1998 para PC titulado Detective Barbie In the Mystery of the Carnival Caper y las secuelas Detective Barbie 2: The Vacation Mystery (PC) y Detective Barbie: Mystery Cruise (PlayStation), ambos lanzados en el 2000.

Barbie Explorer

Barbie Explorer salió para PlayStation y PC en 2001. La muñeca es una reportera que investiga las cuatro piezas que faltan a un espejo en un museo. Su aventura la llevará a diferentes lugares del mundo.

