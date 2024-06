Los juegos de pago gratis en Android y iOS ofrecen una experiencia exclusivo que no debes perderte. Los desarrolladores tienen la costumbre de liberar sus juegos de pago para que más gente los recomiende. ¿Quieres darles una oportunidad? Te dejamos los enlaces para que inicies la instalación en poco minutos.

Los juegos de pago gratis permitirán que ahorres hasta cinco dólares según el sistema operativo de tu teléfono. Lo importante es mantener guardado el juego en la cuenta que usas siempre para jugar porque así podrás borrar e reinstalar el título después de acabada la promoción. ¡No hay pierde!

Una buena razón para descargar los juegos de pago gratis es que no sufrirás por la publicidad y el acabado suele ser superior respecto a los freemium que podrás encontrar por montones en Android y iOS. Te dejamos los enlaces que te enviarán a las tiendas oficiales Google Play y App Store, y así estar seguro de que las descargas son seguras.

Juegos de pago gratis en Android

Juegos de pago gratis en iOS

Por qué no descargar juegos de pago gratis en APK

Probablemente caíste en este artículo buscando un juego de pago en especial y estás buscando el APK en Internet. De ser así, te adelantamos cuáles son los riesgos de hacerlo.

Los APK descargados en sitios web no oficiales pueden contener malwares que pueden dañar tu celular, robar información personal o incluso tomar el control del dispositivo. ¿Todo eso merece tu equipo por solo un juego? Hay catálogos online que pueden ser de confianza pero siempre hay el riesgo de que alguien filtre un archivo malicioso.

Otro problema con los APK es que no sean compatibles con tu teléfono, provocando fallos de funcionamiento o bloqueos inesperados. A eso que las actualizaciones no sean automáticas porque el APK no tiene el soporte del desarrollador. En ese caso, solo queda borrar el juego y volver a hacer toda la descarga. Si te gusta esperar para hacer siempre lo mismo, pues allí tienes mucho tiempo para invertir.