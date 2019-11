Diablo IV ha llegado oficialmente. Blizzard anunció, ante las duras críticas de la comunidad, que sí estaban trabajando en un nuevo juego de la franquicia. No obstante, no estaban listo para mostrar detalles. El anuncio oficial llegaría en la Blizzcon 2019.



Recordemos que en el 2018 le llovieron críticas a los encargados del evento tras anunciar un Diablo para móviles con la frase "

You have phones, right?" (¿tienen celulares, verdad?). A raíz de esto, las preguntas de la comunidad estuvieron centradas en cuestionar las prioridades de la empresa.

Para evitar esto, la Blizzcon 2019 preseleccionó las preguntas de la comunidad (también una decisión cuestionada). A su vez, arrancaron el evento con la presentación de Diablo 4 y Overwatch 2, sus dos nuevos juegos en camino.



Pese a que no cuenta con una fecha de lanzamiento oficial, se anunció que la versión de PlayStation 4, Xbox One y PC se lanzarán al mismo momento. Una vez descarguemos el juego tendremos tres alternativas para comenzar nuestra aventura: bárbaro, druida y hechicera.



Diablo IV Announce Cinematic | By Three They Come



Watch: https://t.co/1wOWyeK8tS pic.twitter.com/p4To3SscTw — Diablo (@Diablo) November 1, 2019