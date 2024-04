Dentro del mundo gamer existen varias convenciones a lo largo del año, pero para los seguidores de Blizzard y de franquicias como Overwatch, World of Warcraft y Diablo solo hay una, que lamentablemente este año no se desarrollará. Así es, Blizzard anunció el día de hoy que la BlizzCon 2024 ha sido cancelada.

El anuncio de este hecho fue dado mediante un comunicado oficial el cual fue publicado en la misma web de la empresa. Sobre este, no se han revelado mayores detalles acerca de este hecho o los motivos por la cancelación, solo que tomarón esta decisión luego de un cuidadoso análisis.

A manera de consuelo, y durante este 2024, se estarán desarrollando una serie de eventos presenciales los cuales estarán auspiciados por la misma Blizzard. Y es que fuera de los torneos eSports de Overwatch Champions Series en Dreamhack Dallas y Dreamhack Estocolmo, se estarán celebrando los 30 años de Warcraft e indicaron que también estarán presentes en la Gamescom.

Detalles aparte, también se indico que en los próximos meses habrán novedades acerca de The War Within y Vessel of Hatred.