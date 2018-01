Call of Duty: Donald Trump aseguró la venta de aviones F-52 que sólo existen en el videojuego

Donald Trump ha protagonizado uno de los escándalos más vergonzosos al mencionar en una conferencia de prensa el envío de aviones a Noruega que no existen en la realidad, sino que son modelos que aparecen en Call of Duty: Advanced Warfare.



"En noviembre empezamos a enviar los primeros Jets de caza F-52 y F-35." Dijo Donald Trump. "Tenemos un total de 52 de aviones que se han enviado y algunos están un poco adelantados en las fechas de entrega."



Toda esta declaración hubiera estado bien si ambos jets existieran. El caza F-52 es un modelo que sólo existe en Call of Duty: Advanced Warfare, uno de los títulos más populares de Activision que se estrenó en el 2014.

Al parecer, el presidente de los Estados Unidos habría leído el comunicado de forma errónea, confundiendo el número que seguía al Jets de caza con el número 52 de la cantidad de aviones que ya han entregado.