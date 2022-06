La empresa desarrolladora Activision tiene entre manos un nuevo Call of Duty: Modern Warfare II. Se trata de un reboot de la popular saga de disparos y una secuela directa del juego de 2019.

Recientemente, compartieron un trailer extendido del gameplay en donde se puede conocer un poco más acerca de la historia. Los soldados deberán infiltrarse en líneas enemigas para luchar contra las fuerzas militares de Rusia.

Se puede ver a soldados británicos, estadounidenses y hay una aparición especial de mexicanos. Como era de esperarse, se mantendrá la jugabilidad de la guerra moderna; todo parece indicar que Infinity Ward y Activision han desistido en sus esfuerzo para convertir a esta saga en un shooter futurista.

Además de este anuncio, la compañía confirmó que trabajan en un Call of Duty: Warzone 2, la versión Battle Royale. No se conoce la fecha oficial de lanzamiento, pero se espera que haya nuevos mapas, pases de batalla con mucho contenido estético y se mantenga el soporte para salas de cientos jugadores.

Call of Duty: Modern Warfare II estará a la venta el 28 de octubre en PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One y PC. Luego de cinco años, Call of Duty regresa a Steam, la plataforma de ventas de Valve.

Tráiler de Call of Duty: Modern Warfare II

