Call of Duty la película rompería con la maldición de las adaptaciones de videojuegos

Hace poco se nos presentó la idea de una adaptación cinematográfica de Call of Duty , la famosa franquicia de videojuegos de guerra que daría un salto a la pantalla grande . Si eres un gamer veterano, sabrás que las películas adaptadas de videojuegos no han tenido buena crítica.

Sin embargo, esta película de Call of Duty podría cambiarlo todo, así lo reveló Stefano Sollima , el guionista contratado para escribir la adaptación del videojuego. Según él, su proyecto no será una adaptación del juego, sino una " película real":

"Creo que más que la idea, el concepto es contar la historia de un soldado" Dijo Sollima en una entrevista con SlashFilm . "Es algo que no se ve a menudo. Tenemos muchas películas de guerras, pero ninguna de solsados. La película tiene que ser completamente diferente a la experiencia en los videojuegos. Para hacer una buena película basado en uno, deber traicionar la estructura y crear algo completamente nuevo para hacer una excelente película" añadió.

Stefano Sollima (Foto: Screenrant) Stefano Sollima (Foto: Screenrant)

¿Será cierto que Call of Duty romperá con la maldición de las adaptaciones al cine? Sólo queda esperar a ver el resultado final, que aún se presentará en los próximos años. Por ahora, solo una cosa queda clara: Call of Duty no tendrá nada que ver con el videojuego , solo el título.