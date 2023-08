Free Fire, el querido juego que tiene una gran comunidad en México, España y toda Latinoamérica, sigue con los regalos para los gamers que no quieren soltar los tan preciados diamantes. Y para aquellos que temen gastar más tiempo que un político en una conferencia, Garena tiene la solución para el reto del ahorro. Aquí te compartimos los códigos de canje para que saques lo mejor de este día.

Free Fire, ese adictivo videojuego que te hace sentir millonario con monedas virtuales, sigue regalando cosas como si fuera el cumpleaños de tu tía abuela. ¿Cómo? Con códigos mágicos que te abren las puertas al mundo de las cosas chulas sin que tengas que correr detrás de objetivos. Sí, querido lector, aquí tienes los detalles sabrosos.

En la jungla de los videojuegos, Free Fire es como el cumpleaños de tu primo: entra gratis, pero si quieres las tortas con crema y globos brillantes, ahí necesitas abrir la billetera. Así que, si estás listo para ser el VIP de tu partida, esos códigos secretos de Free Fire te esperan, como los chocolates en la piñata. Recuerda, ¡es por tiempo limitado!

Códigos de Free Fire para hoy, 22 de agosto de 2023

X99TK56XDJ4X

SARG886AV5GR

GCNVA2PDRGRZ

8F3QZKNTLWBZ

B3G7A22TWDR7

FF7MUY4ME6SC

J3ZKQ57Z2P2P

WEYVGQC3CT8Q

3IBBMSL7AK8G

4ST1ZTBE2RP9

PCNF5CQBAJLK

En caso de que te aparezca el siguiente mensaje en pantalla “el código ha expirado o no es válido”, deberás esperar a la siguiente publicación de la empresa desarrolladora Garena. Recuerda que los códigos solo están disponibles durante 24 horas.

Te recomendamos que los canjees lo más pronto posible para no perderte de estas fabulosas recompensas. Además, asegúrate de seguir las instrucciones correctamente al ingresar los códigos para evitar cualquier tipo de problema.

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual. Te volvemos a recordar que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los meses en nuestras plataformas de audio disponibles.