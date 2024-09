Los entusiastas de Free Fire tienen motivos para celebrar, ya que la destacada desarrolladora Garena ha lanzado una oferta diaria exclusiva. Esta promoción permite a los jugadores desbloquear contenido estético sin necesidad de gastar sus preciados diamantes. La oferta está disponible únicamente durante el día de hoy, miércoles 18 de septiembre de 2024, proporcionando códigos que permiten canjear valiosos artículos, mejorando así la experiencia en el juego.

La premura de esta oferta añade un toque adicional de emoción, ya que los códigos estarán activos solo durante un breve periodo de 24 horas. Sportkeeda, el renombrado portal de deportes electrónicos, ha recopilado una selección de códigos activos directamente desde el sitio web oficial de Garena. Aunque algunos códigos podrían haber sido previamente utilizados, esta oportunidad es imperdible para todos los seguidores de Free Fire.

Esta oferta exclusiva es una ocasión única para la comunidad de Free Fire de adquirir contenido estético premium sin afectar sus recursos in-game. Se invita a los jugadores a aprovechar esta ventana temporal para mejorar su experiencia en Free Fire y sumergirse de lleno en el emocionante universo del juego.

Códigos de Free Fire para hoy, 18 de septiembre de 2024

FF90-OLKI-9U87

FF11-HGFD-SQ12

FF22-TYUI-OP09

FF33-ZXCV-BN34

FF44-ASDF-GHJ5

FF55-QWER-TY56

FF66-LKJH-GF78

FF77-MNBV-CX99

FF88-POIU-YT00

FF99-LKJH-GF31

FF10-TREW-QA32

FF21-YHNM-PL43

FF32-OKMI-UJN54

FF43-POLK-JM67

Tutorial para canjear los códigos de Free Fire

Ingresar los códigos al sistema de Free Fire es sencillo y no hay excusa para no hacer el trámite antes del vencimiento. Te recordamos que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.

Cómo instalar Free Fire

Free Fire es un videojuego gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha desarrollado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.

