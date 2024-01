The Last of Us 2 salió originalmente para PS4 en 2020 y obtuvo buenas críticas. Sacar 93 puntos en Metacritic no es poca cosa, por lo que es un “must” que debes probar en tu consola de PlayStation. Como la PS5 es retrocompatible, podrás jugarlo sin problemas aunque no sacarás provecho de la mejora del hardware. Lo bueno es que, de tener el The Last of Us 2 original, podrás actualizarlo a la versión remasterizada. Te contamos cómo hacer el proceso para que disfrutes de esta aventura postapocalíptica.

La desarrolladora Naughty Dog explicó en X cuál es el proceso para que los jugadores de PS5 puedan actualizar The Last of Us 2 a cambio de 10 dólares, un precio aceptable teniendo en cuenta que The Last of Us 2 Remasterizado saldrá a la venta por 49.99 dólares.

“Simplemente tienes que ir a la PS Store cuando salga el juego el 19 de enero [The Last of Us 2 Remastered]. Si tienes una versión física del disco de PS4, introdúcela en tu PS5 con una unidad de disco para descargarla y jugar la versión digital”, reza el tuit de la compañía. Queda claro que deberás contar con el disco para ejecutar la versión digital del juego en PS5.

Wondering how the $10 USD upgrade for #TLOU2Remastered works?



Just go to PS Store once the game launches on January 19 to upgrade. Owners of PS4 disc copies must insert them into their PS5 with a disc drive to download and play the digital version. Price may vary by country. pic.twitter.com/9mXoKUNjgN — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 5, 2024

¿Vale la pena pagar por The Last of Us 2 Remastered?

Siendo el 2024, probablemente hayas jugado The Last of Us 2 y no sabes si invertir otra vez en el título para mejorar los gráficos. La historia no irá a cambiar pero hay novedades que pueden hacer que tu gasto valga la pena.

Naughty Dog anunció que habrá un nuevo modo llamado “Sin retorno”, en la que Ellie forma parte de un total de 10 personajes jugables. Puedes ver aquí el video promocional de lo que bien vale la pena probar si es que llevas buen tiempo alejado de la exitosa franquicia.

“Sobrevive tanto como puedas en cada carrera, mientras eliges tu camino a través de una serie de encuentros aleatorios. Juega como una gran cantidad de diferentes personajes desbloqueables, algunos nunca antes jugables en la franquicia The Last of Us, cada uno con características de juego únicas. La variedad de desafíos presenta diferentes enemigos y ubicaciones memorables, todos culminando en tensas batallas contra jefes”, señala la desarrolladora sobre el nuevo modo.

Cómo comprar The Last of Us 2 Remastered

En caso no tengas The Last of Us 2 en disco para tan solo pagar 10 dólares por la versión remasterizada, puedes acudir a PlayStation Store para hacer la compra del título y conocer las principales mejoras nativas para PS5. Puedes hacer clic aquí para comprar la versión digital de The Last of Us Part 2 Remastered.

Mejoras de The Last of Us 2 Remastered para PS5

Una serie de mejoras gráficas que dan vida al peligroso mundo de The Last of Us 2.

El rendimiento visual ahora se produce en 4K en modo Fidelity.

Los tiempos de carga mejorados.

Integración completa del controlador inalámbrico DualSense.

También hay que considerar las nuevas formas de jugar el título de Naughty Dog:

Lost Levels permite explorar versiones de desarrollo inicial de tres nuevos niveles que no se ven en el original.

Horas de comentarios de nuevos desarrolladores para escuchar información sobre el desarrollo de Part II mientras experimentas el juego.

Podrás jugar con Guitar Free Play, que incluye nuevos instrumentos desbloqueables, o enfréntate al nuevo modo Speedrun y publica tus mejores tiempos.

Audio descriptivo y voz a vibraciones al conjunto de funciones de accesibilidad.

Nuevos diseños de personajes y armas desbloqueables para que los jugadores los usen tanto para Ellie como para Abby.