Crash Team Racing Nitro-Fueled | Mira la comparación de la recordada pista 'Cañón Dingo'

El remake está de moda en el mundo de los videojuegos. Este es el caso de Crash Team Racing Nitro-Fueled , el clásico juego de carrera que salió para la primera PlayStation y que ahora está siendo actualizado para su futuro lanzamiento en Nintendo Switch , PS4 , Xbox One y PC.



¿Pero cuánta será la diferencia entre ambas versiones? El tiempo no pasa en vano y la versión más nueva del Crash Team Racing Nitro-Fueled sí que será sorprendente. Una muestra la podemos ver en esta imagen publicada en Twitter en la pista 'Cañón Dingo' del juego original.



El lanzamiento del título está programado para el 21 de junio de 2019. Fue anunciado oficialmente en The Game Awards el 6 de diciembre de 2018. Además de ser una adaptación gráfica, Crash Team Racing Nitro-Fueled tendrá contenido exclusivo, nuevas pistas y personalización de vehículos.