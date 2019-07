Cuphead regresa con 'The Delicious Last Course', el DLC que llegará en 2020 y estrena tráiler

Cuphead logró cautivar a una gran parte de la comunidad no solo por su brillante estilo artístico hecho a mano, sino por una jugabilidad pulida y, sobre todo, por ofrecer una propuesta exigente pero justa con el usuario. Y es que, fue tan bueno el recibimiento del titulo de Studio MDHR que muchas han sido las demandas de que salieron nuevo contenido para el juego. Algo a lo que sus responsables responderían anunciando que están preparando un nuevo contenido descargable que ampliara las horas de juego que ofrece Cuphead,el cual recibirá el nombre de "The Delicous Last Course"



Este contenido llegará finalmente en 2020 a Xbox One , PC y Nintendo Switch. Lo ha anunciado el propio equipo a través de Twitter , confirmado que están trabajando duro para garantizar la mejor experiencia en esta nueva expansión que añadirá nuevas aventuras al particular mundo de dibujos animados animados. También ha entrenado un nuevo tráiler en su cuenta oficial de YouTube.



" ¡Saludos, viejos y nuevos amigos! Nuestra máxima prioridad ahora mismo es lograr que The Delicious Last Course llegue al nivel de cuidado y calidad que siempre buscamos", escribían en su perfil oficial. "Pero también queremos hacer las cosas consiguiendo que el trabajo sea sano y adecuado para nuestro equipo. Con eso en mente, hemos decidido mover la fecha de lanzamiento a 2020 para todas las plataformas. Muchas gracias por vuestra comprensión", explicaba Studio MDHR a través de Twitter.



Bon Appetit!! Here is your first-ever peek at gameplay from Cuphead's DLC expansion, The Delicious Last Course!https://t.co/l4xDx33EIX



We'll be taking a page out of Chef Saltbaker's book and spending time to get this recipe just right, so expect the full meal in 2020! pic.twitter.com/kW0Ctc21oY — Studio MDHR (@StudioMDHR) 2 de julio de 2019

En The Delicious Last Course encontraremos nuevos jefes finales, ataques, armas y niveles, así como un nuevo personaje femenino jugable, la Señorita Cáliz, que ya hizo acto de aparición en el videojuego original. El contenido llegará en 2020 a consolas y PC.