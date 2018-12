¡Día de los inocentes! Las sorpresas que nos trajeron los videojuegos en el 2018 [VIDEO]

Muchos dicen que la realidad supera a la ficción y estos 5 titulares reales son la mejor prueba de ello. Como se sabe, en el Perú el día de los inocentes se celebra a puertas de fin de año, día en el que puedes trollear a más de uno y la industria de los videojuegos no fue la excepción para unirse a la fiesta. Por ello, los acompañamos de un enlace en el que podrás informarte sobre los acontecimientos más raros y sorprendentes a lo largo del 2018. Algunos te robarán una sonrisa y otros, todo lo contrario.



En esta selección también se ve un poco a modo de retrospectiva lo más curioso de este año, aunque no siempre se trata de lo peor: también hay margen para apariciones épicas e iniciativas que te podrán parecer interesantes.



Sin más que decir, aquí tienes 5 inocentadas que tuvieron lugar fuera de temporada:



Negan sera un personaje jugable de Tekken 7

​¿Quién mejor que el conocido villano de The Walking Dead para encabezar la segunda tanda de personajes de post-lanzamiento? En Depor Play hemos visto toda clase de cameos en los juegos de lucha, pero Katsuhiro Harada ha sobrepasado fronteras y nos trae este lanzamiento. A continuación el video:

Thanos se apunta a Fortnite y puedes jugar con el



El éxito de Epic Games con Marvel ha sido incuestionable, así que tuvo mucho sentido de que ambas compañías unan sus fuerzas para lanzar un modo de juego usando el famoso Guantelete del infinito de Vengadores: Infinity War. Durante semanas, el modo de juego estaba disponible en el mapa, dando la posibilidad de transformarse en Thanos y reducir al resto de jugadores con sus habilidades.



En el remake de Resident Evil podrás jugar como un tofu

Puede que Resident Evil 2 incorpore variedad de novedades frente al clásico de PlayStation , pero habrá algo que no cambie: sus modos. Es así que, los modos Fourth Survivor y Tofu estarán disponibles, permitiéndonos revivir la aventura como un tofu muy luchador.



Cristiano Ronaldo cambia de equipo y de camiseta a puertas del lanzamiento de FIFA 19

​Cristiano Ronaldo era el personaje de la nueva edición de FIFA : más allá de sus habilidades en el campo, como ganador de la Champions con el Madrid se daría protagonismo a uno de los máximo reclamos de esta nueva edición: la Liga de Campeones.

Desafortunadamente, cambió la camiseta del club merengue por la de a vecchia signora. Algo que cambiaba también los planes del modo historia y prácticamente todo el material del juego que giraba alrededor del jugador.



Bug de Fallout 76 vuelve inmortal al personaje de un jugador y este ruega morir



Aunque parezca que se trate de tener una gran ventaja, la experiencia que está teniendo el jugador 'Brogadyn' en Fallout 76 no es nada satisfactoria: no puede morir ni recibir daños, pero tampoco curarse o evolucionar. De hecho, en apenas una semana ya había llegado al nivel máximo corriendo de un lado para otro golpeando cosas. ¿Curioso no?