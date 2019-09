Dino Crisis: el remake del videojuego hecho por fans muestra gameplay [VIDEO]

Las últimas

[{"id":132713,"title":"\"Mi coraz\u00f3n es blanco\": Areola pide perd\u00f3n a los aficionados por foto con Mbapp\u00e9 tras goleada del PSG","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-areola-pide-perdon-aficionados-foto-mbappe-luego-goleada-psg-132713","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83f3698bf48.jpeg"},{"id":132710,"title":"Chiquitos, pero peligrosos: los jugadores de talla baja que la rompieron en el F\u00fatbol Peruano","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-enanos-rompieron-futbol-peruano-fotos-132710","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83ef6e5c793.jpeg"},{"id":132711,"title":"\u00a1Cuidado Comizzo! La buena racha con la que llega Sport Huancayo al choque ante Universitario de Deportes","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-buena-racha-llega-sport-huancayo-choque-cremas-132711","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca17b72a315.jpeg"},{"id":132708,"title":"Cruzan los dedos: el \u00faltimo movimiento de la AFA para que Messi regrese a jugar con Argentina este 2019","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/lionel-messi-afa-apelara-tres-meses-sancion-atacante-impuesto-conmebol-seleccion-argentina-132708","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83f1814de1a.jpeg"},{"id":132707,"title":"Pasaron por Alianza, militan en el extranjero y su valor en el mercado de pases se dispar\u00f3","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-pasaron-club-intimo-militan-extranjero-disparo-mercado-pases-fotos-132707","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83e404128ba.jpeg"},{"id":132672,"title":"Mortal Kombat: todo lo que queremos ver en la nueva pel\u00edcula basada en el videojuego","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/mortal-kombat-queremos-ver-nueva-pelicula-132672","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83b63776b9f.jpeg"},{"id":132712,"title":"Dino Crisis: el remake del videojuego hecho por fans muestra gameplay [VIDEO]","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dino-crisis-remake-videojuego-hecho-fans-muestra-gameplay-video-132712","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83eae2505a4.jpeg"},{"id":132706,"title":"Juan Reynoso sobre el rumor que los jugadores de Puebla no lo quieren: \u201ces algo chusco\u201d","categoria":"Peruanos en el Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/peruanos-en-el-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peruanos-en-el-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peruanos-en-el-mundo\/juan-reynoso-rumor-jugadores-puebla-quieren-chusco-video-132706","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83eaa9c437e.jpeg"},{"id":132705,"title":"Chivas vs Morelia EN VIVO v\u00eda TUDN: partidazo en Morelos por la fecha 10 del Apertura Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/chivas-vs-morelia-vivo-online-directo-tudn-tv-azteca-canal-5-univision-televisa-fox-sports-espn-apertura-liga-mx-nczd-live-sports-event-fecha-10-estadio-morelos-132705","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83ee4bec5a3.jpeg"},{"id":132621,"title":"Manchester United venci\u00f3 a Astan por 1-0 en Old Trafford por Europa League","categoria":"Europa League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/europa-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league\/manchester-united-vs-astana-vivo-online-directo-fox-sports-espn-directv-europa-league-2019-fecha-1-grupo-l-old-trafford-minuto-minuto-bein-sports-live-sports-event-nczd-132621","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83eaeb92361.jpeg"},{"id":132691,"title":"Baj\u00f3 desde el palco y no lo dud\u00f3: Mbapp\u00e9 y la estrella del Real Madrid a la que le pidi\u00f3 su camiseta","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-hazard-entrego-camiseta-mbappe-goleada-psg-champions-league-espana-132691","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83e6cebd7b0.jpeg"},{"id":132704,"title":"PES 2020: descargar la Premier League y LaLiga Santander en Option File para PS4 gratis","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2020-descargar-premier-league-laliga-santander-option-file-ps4-gratis-132704","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83e4376b9cd.jpeg"},{"id":132698,"title":"La hora del humor: los mejores memes que dej\u00f3 la venta de Sporting Cristal","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-comprado-innova-sports-mejores-memes-venta-equipo-celeste-fotos-132698","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83ddb1eade4.jpeg"},{"id":132703,"title":"WhatsApp: truco para recuperar las notas de audio que borraste accidentalmente","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-truco-recuperar-notas-audio-borraste-accidentalmente-132703","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/27\/5d65ac1047847.jpeg"},{"id":132695,"title":"\u00a1Otra vez no, Karius! El terrible 'blooper' del portero para el 1-0 del Slovan Bratislava ante Besiktas","categoria":"Europa League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/europa-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league\/youtube-viral-karius-blooper-gol-slovan-bratislava-besiktas-europa-league-video-132695","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83d9f6d1b4c.jpeg"},{"id":132678,"title":"Marvel: Ant-Man 3 continuar\u00eda en Disney Plus y no en el cine","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-ant-man-3-estreno-disney-plus-abandona-cine-132678","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83dff46a78f.jpeg"},{"id":132697,"title":"FIFA 20 Web app: conoce c\u00f3mo funciona y para qu\u00e9 sirve","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fifa-20-web-app-funciona-sirve-132697","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83d6249a4ae.jpeg"},{"id":132702,"title":"Epic Games Store ofrece una colecci\u00f3n de seis juegos gratis de Batman","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/epic-games-store-ofrece-coleccion-seis-juegos-gratis-batman-132702","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83dcc1bc037.jpeg"},{"id":132700,"title":"\"FIFA 20\" obtuvo estas cr\u00edticas en medios especializados","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-obtuvo-criticas-medios-especializados-ea-sports-132700","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83df72c5a19.jpeg"},{"id":132694,"title":"\u00a1De vuelta a la jaula! Excampe\u00f3n de WWE tendr\u00e1 su tercera pelea en Bellator","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/mma-jack-hager-exluchador-wwe-volvera-jaula-bellator-25-octubre-132694","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83d80062056.jpeg"},{"id":132699,"title":"FIFA 20: Claudio Pizarro sube a oro en su carta de Ultimate Team","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-claudio-pizarro-sube-oro-carta-ultimate-team-132699","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83dbf161493.jpeg"},{"id":132696,"title":"Avengers, Star Wars y mucho m\u00e1s en la lista completa del cat\u00e1logo de Disney+","categoria":"Radio Depor","slug_categoria":"depor\/radio-depor","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor\/avengers-star-wars-lista-completa-catalogo-disney-132696","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/03\/5d6e7a7cb1cec.jpeg"},{"id":132693,"title":"AMD celebra sus 50 a\u00f1os con la presentaci\u00f3n del Ryzen 9 3950x de 16 n\u00facleos","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/amd-ryzen-9-3950x-caracteristicas-precio-especificaciones-132693","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83d82d302b6.jpeg"},{"id":132690,"title":"\u00a1Por poquito! Trauco estuvo as\u00ed de quitarle el gol al Gent ante Saint Etienne [VIDEO]","categoria":"Europa League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/europa-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league\/miguel-trauco-trato-evitar-gol-genk-vs-saint-etienne-europa-league-video-132690","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83d4fc1017b.png"},{"id":132692,"title":"\"Joker\": Warner Bros. comparte dos nuevos afiches oficiales","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-warner-bros-comparte-dos-nuevos-afiches-oficiales-guason-dc-comics-132692","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83d726503a4.jpeg"},{"id":132687,"title":"El doble \u20189\u2019: recuerda a las duplas m\u00e1s letales de los \u00faltimos a\u00f1os","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-universitario-sporting-cristal-doble-9-recuerda-duplas-letales-ultimos-anos-fotos-132687","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83cefdab235.jpeg"},{"id":132689,"title":"\u00a1Es su momento de brillar! Peleador de MMA que naci\u00f3 sin un brazo firm\u00f3 contrato con Bellator","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/mma-nick-newell-peleador-brazo-firmo-contrato-multiples-peleas-bellator-132689","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83d0a5ac47b.jpeg"},{"id":132682,"title":"Era la \u00fanica manera: el futbolista que ten\u00eda que sacrificar Barcelona para tener a Neymar esta temporada","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/neymar-barcelona-dembele-pude-seguir-club-quieren-brasileno-fichajes-liga-santander-espana-132682","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83d39bd84ba.jpeg"},{"id":132688,"title":"Enm\u00e1rcalo, \u2018Chicharito\u2019: el golazo de tiro libre de Javier Hern\u00e1ndez con el Sevilla [VIDEO]","categoria":"Europa League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/europa-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league\/gol-chicharito-tiro-libre-javier-hernandez-marco-golazo-sevilla-europa-league-video-132688","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83cf0e114cb.png"},{"id":132684,"title":"\u00a1Fue una fiesta! As\u00ed se vivi\u00f3 el \u00faltimo cl\u00e1sico que la 'U' gan\u00f3 a los blanquiazules en el Monumental","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-fiesta-clasico-u-gano-monumental-132684","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83cc87d0082.jpeg"},{"id":132686,"title":"La AFA pide rebaja: se agotan las v\u00edas para que Messi juegue contra Alemania","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/lionel-messi-vs-argentina-afa-reclamara-sancion-juegue-amistoso-fifa-132686","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83cdce7af67.png"},{"id":132685,"title":"\u201cYo odiaba a Ricardo Gareca\u201d, el revelador testimonio de N\u00e9stor Gorosito desde Argentina","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-odiaba-ricardo-gareca-revelador-testimonio-nestor-gorosito-argentina-132685","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d712a99b748a.jpeg"},{"id":132683,"title":"\u00a1Trauco va de titular! El peruano estar\u00e1 presente en el Saint Etienne vs. Gent por Europa League","categoria":"Europa League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/europa-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league\/miguel-trauco-saint-etienne-vs-gent-vivo-peruano-sera-titular-partido-europa-league-132683","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83cb15d0b8a.jpeg"},{"id":132653,"title":"\u00a1Toca alentar! Nueva temporada de la Liga Nacional Superior de V\u00f3ley arrancar\u00e1 el 16 de noviembre en el Callao","categoria":"V\u00f3ley","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/voley","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley\/liga-nacional-superior-voley-comenzara-temporada-16-noviembre-polideportivo-callao-nczd-132653","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83a56c19d96.jpeg"},{"id":132670,"title":"\u00bfSporting Cristal cambiar\u00e1 de nombre? La respuesta de los nuevos due\u00f1os","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-cambiara-nombre-respuesta-nuevos-duenos-innova-sports-132670","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fa823657fe.jpeg"},{"id":132676,"title":"Dragon Ball: Akira Toriyama y el Maestro Roshi tienen algo en com\u00fan que nadie esperaba","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-akira-toriyama-maestro-roshi-une-comentarios-pasado-mangaka-nnda-nnlt-132676","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83c01c06fae.jpeg"},{"id":132677,"title":"Dragon Ball Super: Gogeta Super Saiyan Blue tiene fecha oficial de lanzamiento para \"Dragon Ball FighterZ\"","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-gogeta-super-saiyan-blue-fecha-oficial-lanzamiento-dragon-ball-fighterz-132677","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83c0b57c622.jpeg"},{"id":132675,"title":"Zidane se quedar\u00e1 con las ganas: el plan del Manchester United para no dejar que Pogba firme por Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-pogba-movimiento-manchester-united-sea-blanco-liga-santander-132675","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83c066ecf96.jpeg"},{"id":132669,"title":"Se quieren retirar en Alianza: arma tu once ideal con Carlos Zambrano, Paolo Guerrero y Jefferson Farf\u00e1n","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-arma-once-ideal-jugadores-quieren-retirar-elenco-intimo-fotos-132669","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71883134136.jpeg"},{"id":132674,"title":"Yoshimar Yot\u00fan destaca en obtenci\u00f3n del t\u00edtulo de la League Cup","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/mexico-yoshimar-yotun-destaca-obtencion-titulo-league-cup-video-nnav-132674","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83bd19dc67d.jpeg"},{"id":132673,"title":"Ap\u00farate Cristiano: encontraron a la mujer que le regalaba hamburguesas en Madeira","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/cristiano-ronaldo-encontraron-mujeres-le-regalo-hamburguesas-132673","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83bbf985c66.png"},{"id":132671,"title":"\"Dragon Ball Super\": Yoshihiro Togashi, creador de \"Hunter \u00d7 Hunter\", hizo el dise\u00f1o m\u00e1s inquietante de Goku","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-yoshihiro-togashi-creador-hunter-hunter-hizo-diseno-inquietante-goku-dbs-dragon-ball-132671","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83bc0e23cd7.jpeg"},{"id":132666,"title":"Zidane, \u00bferes t\u00fa?: el sorprendente contraste entre la primera etapa del franc\u00e9s con Real Madrid y este 2019\/20","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-zidane-gran-contraste-comparacion-primera-temporada-blanca-liga-santander-espana-132666","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83b98425a9b.jpeg"},{"id":132668,"title":"Desde Ecuador: as\u00ed luce \u2018Max Barrios\u2019 a sus 32 a\u00f1os de edad","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-luce-max-barrios-32-anos-edad-foto-132668","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83b822c9177.jpeg"},{"id":132667,"title":"Marvel: tres Vengadores inspiraron a Quentin Beck para dise\u00f1ar a Mysterio en \"Spider-Man: Far From Home\"","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-tres-vengadores-inspiraron-quentin-beck-disenar-mysterio-spider-man-far-from-home-spiderman-lejos-casa-hombre-arana-132667","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d092dd2a3452.jpeg"},{"id":132664,"title":"Huawei Mate 30 es el primer smartphone de la marca sin los servicios de Google","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/huawei-mate-30-primer-smartphone-marca-servicios-google-132664","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83b3afec188.jpeg"},{"id":132637,"title":"\u00a1Con Di Mar\u00eda a la cabeza! El once ideal de la fecha 1 de la fase de grupos de Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/champions-league-di-maria-equipo-ideal-primera-semana-torneo-fotos-nczd-132637","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d838895e6419.jpeg"},{"id":132665,"title":"Dota 2: la comunidad reacciona tras la ola de 'ban' masivo de casi 20 a\u00f1os a jugadores t\u00f3xicos","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/dota-2-comunidad-reacciona-ola-ban-masivo-20-anos-jugadores-toxicos-132665","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83a8fce746f.jpeg"},{"id":132649,"title":"\u00bfPor qu\u00e9 no hay conflicto de intereses en la compra de Innova Sports a Sporting Cristal?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-innova-sports-vivo-sigue-transmision-gratis-tv-deel-anuncio-venta-celestes-132649","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83b75142ea5.jpeg"}]