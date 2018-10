Akira Toriyama, creador de Dragon Ball Super , siempre está detrás de nuevo contenido. Además de la producción de la película donde aportó con el desarrollo de la trama de Broly, el Saiyajin Legendario, Toriyama se animó a crear un personaje para el videojuego Jump Force.



El genio detrás de Dragon Ball Super dio a conocer los detalles gráficos de Kane, un villano que ha sorprendido a los seguidores del videojuego y de su trabajo como mangaka. Las capturas de Kane fueron dadas a conocer por la empresa Bandai Namco.



Las imágenes no dan muchas pistas sobre la personalidad de Kane. Su aspecto parece el de un villano tan poderoso que podría acabar con todo Dragon Ball Super. Quizá veamos a este personaje en otras creaciones de Toriyama en Japón, y sería realmente genial si es que aparece junto Goku, Vegeta y compañía.



Jump Force es un videojuego que cuenta con personajes de mangas como Yu Yu Hakusho, Saint Seiya, Bleach, One Piece, Yu-Gi-Oh! y Dragon Ball Super.



Jump Force estará disponible en el mercado desde febrero de 2019 en PlayStation 4 , Xbox One y PC.