Dragon Ball Super | Carátula del volumen 10 del manga a color revela el nuevo traje de Vegeta 

Las últimas

[{"id":125474,"title":"As\u00ed inform\u00f3 la prensa extranjera sobre la inauguraci\u00f3n de los Juegos Panamericanos Lima 2019 [FOTOS]","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/lima-2019-informaron-medios-extranjeros-inauguracion-juegos-panamericanos-fotos-125474","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c856571061.jpeg"},{"id":125466,"title":"Messi tiene sed de venganza: el crack del PSG que pidi\u00f3 fichar tras la fuga de Simons... \u00a1Y no es Neymar!","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-barcelona-lionel-messi-quiere-venganza-xavi-simons-sacando-crack-psg-2019-125466","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c7d9fb6eff.jpeg"},{"id":125386,"title":"Gladys, vales un Per\u00fa: Tejeda gan\u00f3 la medalla de oro en la Marat\u00f3n 42K en los Juegos Panamericanos","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-maraton-vivo-directo-online-via-movistar-gladys-tejeda-willy-canchanya-cristhian-pacheco-juegos-panamericanos-miraflores-centro-lima-live-sports-event-nczd-125386","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c61ce30224.jpeg"},{"id":125467,"title":"Gladys Tejeda tras ganar medalla de oro: \"Es muy emocionante ganar en mi casa y con mi gente\"","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/maraton-lima-2019-gladys-tejeda-emocionante-ganar-mi-casa-mi-gente-video-125467","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c7a2492ee7.jpeg"},{"id":125469,"title":"\u00a1PACHECORO! Christhian Pacheco se llev\u00f3 la Marat\u00f3n de los Juegos Panamericanos Lima 2019 [VIDEO]","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/maraton-lima-2019-christian-pacheco-medalla-oro-juegos-panamericanos-lima-2019-record-america-nczd-125469","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c7ec6aba4f.jpeg"},{"id":125471,"title":"Dragon Ball Super | Car\u00e1tula del volumen 10 del manga a color revela el nuevo traje de Vegeta","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-super-caratula-volumen-10-manga-color-revela-nuevo-traje-vegeta-dragon-ball-mexico-125471","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c80f93c53a.jpeg"},{"id":125464,"title":"CUADROXCUADRO de la llegada de Gladys Tejeda para la medalla oro en los Juegos Panamericanos [FOTOS]","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/lima-2019-cuadro-x-cuadro-llegada-gladys-tejeda-oro-juegos-panamericanos-fotos-125464","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c7a22e25d2.jpeg"},{"id":125470,"title":"El mundo elogia a Per\u00fa: la reacci\u00f3n de la prensa internacional tras el oro que gan\u00f3 Gladys Tejeda [FOTOS]","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/gladys-tejeda-gano-primer-oro-peru-maraton-reaccion-prensa-mundial-lima-2019-fotos-125470","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c8099566a8.jpeg"},{"id":125462,"title":"Jugamos todos: consulta EN VIVO el medallero de los Juegos Panamericanos Lima 2019 | ACTUALIZADO","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/medallero-juegos-panamericanos-lima-2019-vivo-online-directo-sigue-resultados-competencias-directo-actualizados-peru-mexico-colombia-ecuador-125462","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c75611a27e.jpeg"},{"id":125468,"title":"Los deportes de los juegos Panamericanos que clasifican a las Olimpiadas","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/videos\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes\/deportes-juegos-panamericanos-clasifican-olimpiadas-nnav-video-125468","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c7d7380d41.png"},{"id":125465,"title":"Ca\u00edda al piso, llanto y ba\u00f1o en oro: as\u00ed fue el sprint final de Gladys Tejeda en la Marat\u00f3n de Lima [VIDEO]","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/youtube-gladys-tejeda-cayo-piso-rompio-llanto-medalla-oro-maraton-juegos-panamericanos-lima-2019-video-125465","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c7c217c162.jpeg"},{"id":125353,"title":"Avengers: Endgame | Los X-men no llegar\u00edan en la Fase 4 seg\u00fan los guionistas de Marvel","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-guionistas-cinta-creen-x-men-deberian-esperar-125353","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3b494b8dd5c.jpeg"},{"id":125012,"title":"Avengers: Endgame | Ya puedes ver en YouTube a 4K 60 FPS la batalla contra Thanos","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-puedes-volver-ver-escenas-epicas-cinta-4k-60-fps-avengers-4-marvel-cine-125012","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/24\/5d3891899def7.jpeg"},{"id":125328,"title":"\u00a1T\u00fa puedes, Diego! El\u00edas ya est\u00e1 en la final en Squash y va por el oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/juegos-panamericanos-lima-2019-vivo-diego-elias-busca-oro-frente-cesar-salazar-directo-semifinales-squash-online-via-movistar-espn-play-streaming-live-sports-event-minuto-minuto-nczd-125328","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3b2f8a14c3b.jpeg"},{"id":125460,"title":"Revive la espectacular ceremonia de inauguraci\u00f3n de los Juegos Panamericanos Lima 2019","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/juegos-panamericanos-lima-2019-revive-espectacular-ceremonia-inauguracion-video-nnav-125460","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c6e7b23201.jpeg"},{"id":125366,"title":"Dragon Ball Super | El secreto de Goku y Vegeta para ser tan poderosos seg\u00fan Akira Toriyama","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-akira-toriyama-revela-secreto-enorme-saiyajins-125366","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3b60f011b2c.jpeg"},{"id":125241,"title":"AHORA | Marat\u00f3n en Lima 2019 en directo: \u00a1Orgullo nacional! Gladys Tejeda se qued\u00f3 con el oro","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/calendario-atletismo-juegos-panamericanos-2019-programacion-fixture-fecha-horarios-canales-television-ver-disciplias-pruebas-relevos-salto-triple-alto-latina-lima-nnda-nnrt-125241","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/25\/5d3a16b0bf5e4.jpeg"},{"id":125463,"title":"\u00a1Gr\u00edtalo, Per\u00fa! As\u00ed consigui\u00f3 Gladys Tejeda la medalla de oro en los Panamericanos [VIDEO]","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/gladys-tejeda-medalla-oro-maraton-juegos-panamericanos-lima-2019-nczd-125463","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c78965e600.jpeg"},{"id":125387,"title":"Fortnite World Cup | La sorprendente cifra que se llev\u00f3 el 'Rubius' en el Mundial","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fortnite-world-cup-dinero-gano-rubius-mundial-battle-royale-125387","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3b7a87cd05b.jpeg"},{"id":125362,"title":"League of Legends | Claro Guardians League tendr\u00e1 un espect\u00e1culo en el Claro MasGamers Festival 2019","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-guardians-league-cerrara-finales-claro-masgamers-festival-125362","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3b5ffbba14b.jpeg"},{"id":125197,"title":"Calendario de v\u00f3ley en Panamericanos 2019: aqu\u00ed toda la programaci\u00f3n para seguir los partidos en vivo por TV","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/calendario-voley-juegos-panamericanos-2019-programacion-fixture-fecha-horarios-canales-television-ver-partidos-partidos-latina-lima-nnda-nnrt-125197","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/25\/5d39f636db9e6.jpeg"},{"id":125191,"title":"Avengers 5: \u00a1los Vengadores regresan! Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, confirm\u00f3 nueva pel\u00edcula","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-5-kevin-feige-da-primeros-detalles-luego-endgame-vengadores-vuelven-black-widow-thor-dr-strange-capitana-marvel-hulk-125191","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/25\/5d39f5cac4ba4.jpeg"},{"id":125389,"title":"Dragon Ball Super | Hit del Universo 7 ha sido avistado en el cap\u00edtulo 50 del manga [FOTOS]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-manga-50-habria-presentado-hit-universo-7-fotos-dragon-ball-dbs-mexico-125389","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3b821d0a25b.jpeg"},{"id":125459,"title":"Gladys Tejeda lidera la Marat\u00f3n 42K y va por la medalla de oro en los Juegos Panamericanos [VIDEO]","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/lima-2019-gladys-tejeda-lidera-maraton-42k-medalla-oro-juegos-panamericanos-video-125459","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c6d708c8c3.jpeg"},{"id":125318,"title":"PES 2020 | La Selecci\u00f3n Peruana apareci\u00f3 en el video presentaci\u00f3n del simulador de Konami","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2020-seleccion-peruana-presente-konami-incluye-peru-presentacion-juego-pes-2019-125318","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3b26a15dba2.jpeg"},{"id":125388,"title":"Cruz Azul vs. Toluca en el Azteca: hoy chocan v\u00eda TUDN por fecha 2 del Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/cruz-azul-vs-toluca-vivo-online-televisa-univision-tudn-azteca-tv-fecha-2-apertura-liga-mx-2019-estadio-azteca-minuto-minuto-nczd-125388","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3b93b75d0d2.jpeg"},{"id":125257,"title":"Calendario de nataci\u00f3n en Panamericanos 2019: en esta nota revisa la agenda para seguir en vivo las disciplinas","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/calendario-natacion-juegos-panamericanos-2019-vivo-fecha-horarios-canales-programacion-fixture-compeencia-ver-disciplinas-pruebas-nnda-nnrt-125257","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/25\/5d3a33b34e59e.jpeg"},{"id":125461,"title":"Ricardo Gareca propone a Nolberto Solano como futuro t\u00e9cnico de la Selecci\u00f3n Mayor","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-ricardo-gareca-propone-nolberto-solano-futuro-tecnico-bicolor-125461","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/08\/08\/5b6b68662d08f.jpeg"},{"id":125345,"title":"Avengers: Endgame | La muerte de Iron Man se complementa con esta escena eliminada [VIDEO]","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-nueva-escena-eliminada-muerte-iron-man-muestra-triste-reaccion-heroes-avengers-4-marvel-cine-125345","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3b4425659a3.jpeg"},{"id":125315,"title":"FIFA 20 | Virgil van Dijk y Eden Hazard ser\u00e1n portada del juego de EA Sports","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-eden-hazard-virgil-dijk-seran-portada-simulador-ea-sports-fifa-19-125315","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3b2239b0d49.jpeg"},{"id":125392,"title":"Tijuana vs. Quer\u00e9taro: se miden en Estadio Caliente hoy por fecha 2 del Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tijuana-vs-queretaro-vivo-online-directo-fox-sports-univision-telemundo-televisa-azteca-tv-fecha-2-apertura-2019-liga-mx-minuto-minuto-nczd-125392","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3bc2d8aedf1.jpeg"},{"id":125454,"title":"Hugo Del Castillo gan\u00f3 medalla de plata en Taekwondo Poosame por los Juegos Panamericanos [VIDEO]","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/lima-2019-hugo-castillo-gano-medalla-plata-taekwondo-poosame-juegos-panamericanos-video-125454","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c6e9580e5a.jpeg"},{"id":125384,"title":"Hoy v\u00eda FOX Sports: Am\u00e9rica vs Le\u00f3n chocan por la fecha 2 del Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-leon-vivo-online-directo-fox-sports-telemundo-univison-tdn-azteca-tv-fecha-2-apertura-2019-liga-mx-nczd-125384","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c6f00d883e.jpeg"},{"id":125348,"title":"Dragon Ball Super | As\u00ed se ver\u00eda Jiren y Toppo en la vida real, crean escultura de los personajes","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-toppo-jiren-sorprenden-nueva-escultura-ven-lado-lado-dragon-ball-dbs-mexico-anime-125348","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3b4946a9de1.jpeg"},{"id":125455,"title":"No aprendi\u00f3 nada: Vermaelen fue presentado en Vissel Kobe y no entendi\u00f3 cuando le preguntaron en espa\u00f1ol","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fichajes-barcelona-vermaelen-anunciado-refuerzo-vissel-kobe-paso-curioso-momento-entendio-pregunta-espanol-125455","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c6c12e5428.jpeg"},{"id":125457,"title":"Calendario de hockey sobre c\u00e9sped en Panamericanos 2019: fechas y horarios para seguir todos los partidos","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/calendario-hockey-cesped-juegos-panamericanos-lima-2019-fechas-horarios-canales-tv-sede-complejo-deportivo-villa-maria-triunfo-seguir-partidos-panamericanos-2019-peru-argentina-mexico-nnda-nnrt-125457","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c67dd15b47.jpeg"},{"id":125402,"title":"\"Thor: Love and Thunder\": Jane Foster y la historia de c\u00f3mo se convierte en la Diosa del Trueno","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/thor-love-and-thunder-jane-foster-convierte-diosa-trueno-thor-4-marvel-studios-fase-4-mcu-nnda-nnlt-125402","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3b97bc7c159.jpeg"},{"id":125453,"title":"Se las sabe todas: Barcelona env\u00eda contundente mensaje al Atl\u00e9tico por fichaje de Griezmann","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-cules-envian-contundente-mensaje-atletico-fichaje-antoine-griezmann-125453","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c6b0d41423.jpeg"},{"id":125428,"title":"Tour de Francia 2019: as\u00ed fue la Etapa 20 entres Albertvile y Valthorens con Egan Bernal como virtual ganador","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tour-francia-2019-vivo-via-espn-directv-etapa-20-entres-albertvile-valthorens-live-france-nczd-125428","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3b31969ac56.jpeg"},{"id":125430,"title":"Bernal es el virtual ganador del Tour de Francia, Nibali conquista la pen\u00faltima etapa","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/tour-francia-2019-etapa-20-vivo-eurosport-1-teledeporte-espn-caracol-tv-stream-albertvile-valthorens-live-125430","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3bcf8f4b166.jpeg"},{"id":125458,"title":"Germ\u00e1n Denis es el extranjero con mejor promedio de gol de Universitario en los \u00faltimos 10 a\u00f1os","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-german-denis-extranjero-mejor-promedio-gol-ultimos-10-anos-125458","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/14\/5d2b453a9702b.jpeg"},{"id":125452,"title":"El Per\u00fa est\u00e1 con ella: ni\u00f1o corri\u00f3 tramo de la Marat\u00f3n junto a Gladys Tejeda [VIDEO]","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/youtube-lima-2019-nino-corrio-tramo-maraton-gladys-tejeda-video-nczd-125452","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c634215bfb.jpeg"},{"id":125451,"title":"Ramos 'explota' en el camar\u00edn y recrimina a Zidane por no haber fichado al verdugo del Madrid en el derbi","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-sergio-ramos-explota-camarin-recrimina-zidane-fichar-verdugo-derbi-125451","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c5eacac822.jpeg"},{"id":125450,"title":"Con Kevin Quevedo: el posible once de Nolberto Solano para el duelo ante Uruguay en Lima 2019","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-posible-once-nolberto-solano-duelo-uruguay-lima-2019-125450","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/13\/5cda0a3ba2c72.jpeg"},{"id":125449,"title":"Gladys Tejeda pelea palmo a palmo por la medalla de oro en los Juegos Panamericanos [VIDEO]","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/maraton-lima-2019-gladys-tejeda-pelea-palmo-palmo-medalla-oro-juegos-panamericanos-video-125449","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c5aa90790c.jpeg"},{"id":125448,"title":"OFICIAL: Jes\u00fas Vallejo dej\u00f3 Real Madrid para irse al Wolverhampton como cedido una temporada","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-jesus-vallejo-confirmado-wolverhampton-cedido-temporada-125448","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c5bb8e102c.jpeg"},{"id":125393,"title":"Los cinco momentos en el f\u00fatbol que nos hicieron sentir m\u00e1s peruanos","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/momentos-futbol-hicieron-sentir-peruanos-video-nnav-noticia-125393","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3b8c42a6427.jpeg"},{"id":125365,"title":"Inter de Mil\u00e1n perdi\u00f3 2-1 ante PSG por amistoso internacional en Macao","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/psg-vs-inter-milan-vivo-online-bein-sports-directo-fanatiz-amistoso-internacional-taipa-bein-sports-n-directv-minuto-minuto-nczd-125365","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c57fd199ad.jpeg"}]