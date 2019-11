Los admiradores de Dragon Ball Super pueden hacerse una idea de cómo será la gran pelea contra Majin Buu gracias al nuevo tráiler que Bandai Namco compartió del videojuego Dragon Ball Z: Kakarot.



Las imágenes difundidas en YouTube tienen como protagonista a Gohan, el hijo de Goku y protagonista de Dragon Ball Super. También vemos algunas escenas recogidas del anime que corresponden al Torneo de Artes Marciales y la transformación del Príncipe Saiyajin en Majin Vegeta.



Lo más espectacular del video de Dragon Ball Z: Kakarot es la intensa pelea que habrá entre Vegito y Majin Buu, ambos seres los más poderosos en el momento que la saga Z estaba en emisión por televisión.



Dragon Ball Z: Kakarot narrará la historia de Goku desde la saga Z hasta el encuentro con Majin Buu. Se desconoce si es que veremos alguna referencia a Dragon Ball Super, aunque la trama contará con detalles canónicos que no hemos visto en el manga ni anime de Dragon Ball Z. Akira Toriyama confirmó que recurrirá a tramas que sí ideó para Goku, pero que finalmente no se contemplaron en las ediciones finales de Dragon Ball.



Dragon Ball Z: Kakarot saldrá al mercado en PlayStation 4, Xbox One, y PC el 2020.