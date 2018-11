JUMP Force es uno de los videojuegos más esperados por los amantes del manga. Una particularidad que encantará a millones es que contará con Goku y Freezer, personajes de Dragon Ball Super , entre la lista de jugadores. ¡Pero no creas que estarán en su modo base!



Un adelanto de JUMP Force muestra a Goku y Freezer en sus transformaciones más avanzadas de Dragon Ball Super. El caso de Goku, este lo veremos en Super Saiyajin Blue, mientras que Freezer se lucirá en su fase Golden.



JUMP Force es lo más parecido a Super Smash Bros. en el sentido que es un crossover de personajes y universos anime y manga basados en la revista Shonen Jump. En este título podrás hallar personajes como Naruto, Dragon Ball, One Piece o Death Note.



JUMP Force estará disponible para Xbox One , PS4 y PC el 15 de febrero de 2019.