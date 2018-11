Dragon Ball Super: Cell y Piccolo son la sorpresa en JUMP Force, disponible para PS4 y Xbox One [FOTOS]

Dragon Ball Super es una franquicia que viene captando a millones de seguidores en todo el mundo. Esto hace que sus apariciones en distintos formatos sean muy apreciados por los fans. Ya hemos visto el anime y el manga, ahora toca el salto a las consolas.



No hay nada más genial que utilizar a tus personajes favoritos de Dragon Ball Super en un videojuego de peleas como JUMP Force. Ya antes hemos visto a Goku y Freezer enfrentándose en este título, por lo que ahora toca echar un vistazo a otros como Piccolo y Cell.



La desarrolladora Bandai Namco dio a conocer las primeras imágenes de Cell y Piccolo, personajes de Dragon Ball Super, en el juego de pelea JUMP Force. No hay animaciones disponibles, por lo que podemos notar en las imágenes que tendrán sus poderes principales.



El atractivo de JUMP Force es el crossover de personajes y universos anime y manga basados en la revista Shonen Jump (Naruto, Dragon Ball, One Piece, Death Note, etc.).



El lanzamiento de JUMP Force en Xbox One , PS4 y PC está programado para el 15 de febrero de 2019.