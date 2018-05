La E3 2018 viene con mucha fuerza este año, con diversos títulos que se vienen desarrollando y anunciando desde hace años, pero existe un dato común entre todos ellos, y es que no reflejan nada bueno para la sociedad humana en el futuro.

The Last of Us Part 2 por ejemplo. En un mundo que ha caído en la distopía, dos sobrevivientes deberán enfrentarse a un mundo lleno de zombies y a otros humanos que harán todo lo que esté en su poder para sobrevivir, incluso asesinar y robar a otros de su especie.

Por otro lado, está la segunda parte de RAGE , la nueva apuesta de Bethesda, Avalanche Studios y id So ftware , que tendrá como protagonista a un mundo post-apocalíptico donde, luego del impacto de un meteorito en la tierra, todo el planeta se ha convertido en un mundo sin reglas, donde el más fuerte sobrevivirá.

Finalmente, uno de los juegos más esperados de esta E3 2018 es Cyberpunk 2077 , un juego que se viene anunciando desde hace años. Los mismos creadores de The Witcher III han creado aquí un futuro oscuro donde humanos, androides y robots no podrán ser diferenciados, donde la inteligencia artificial ha dominado al ser humano, al mismo estilo que Terminator.

¿Por qué todos los desarrolladores de videojuegos que presentarán sus títulos este año concuerdan con esto? ¿Será tan oscuro el futuro del ser humano? No es novedad crear historias sobre futuros post-apocalípticos en la ficción, pero se está volviendo más común y cercano de lo que pensábamos.