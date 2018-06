E3 2018: Microsoft anunciaría tres juegos de Gears of War en su conferencia [RUMOR]

Gears of War es una de las principales sagas de Microsoft para su consola la Xbox one , por lo que un anuncio para esta E3 2018 no sería tan sorpresivo. Lo interesante de estos rumores, es que no sería uno, sino tres los juegos nuevos anunciados por la compañía.

Al parecer, en un artículo de Polygon , se habría comentado este hecho, ya que Microsoft planea tener una E3 centrada en sus franquicias más conocidas y exitosas. Entre ellas, habrán anuncios de Halo, Forza y el ya mencionado Gears of War.

Por lo que se puede intuir, el primer juego tendría que ser la continuación de la saga principal, un Gears of War 5 , mientras que los otros dos se tratarían de un juego de estrategia en tiempo real y otro un Battle Royale de la franquicia.

De momento esto no va más allá de un simple rumor, pero es de esperar que en los próximos días se desvele más información al acercarnos a la E3 2018 . Recordemos que Microsoft ya había dicho que estaban concentrándose en crear nuevas IP, pero al parecer esta conferencia no sería el momento para revelar nuevos títulos.