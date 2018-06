E3 2018: PlayStation da inicio a la cuenta regresiva con un nuevo teaser 

Sony ha comenzado a realizar directos en el canal de YouTube de PlayStation comentando lo nuevo que se verá en la E3 2018 . Su conferencia está calendada para el lunes 11 de junio a las ocho de la noche y hasta la fecha se mostrarán los tráilers nuevos.

E3 2018 E3 2018

En el teaser de la E3 2018 de PlayStation se mostraron solo cuatro juegos (los más esperados de la empresa): The Last of Us Parte 2 , Death Stranding , Ghost of Tsushima y Spider-Man .

No obstante, durante los directos que se han presentado en los días pasados, se mostró Tetris Effec t, un nuevo título exclusive que transforma el viejo arcade un toda una experiencia psicodélica. A continuación tienen los comentarios de los mismos encargados de PlayStation .

Por otro lado, Days Gone confirmó su fecha de lanzamiento para el 22 de febrero del 2019. El nuevo juego de zombies también será exclusivo de PS4 y se apoyará de toda la potencia de la consola para mejorar los gráficos vistos en entregas pasadas como The Last of Us .