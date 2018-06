E3 2018: Xbox One X de Microsoft recibe su primer descuento oficial

¿Aún piensas en comprar la Xbox One X ? Te contamos que Microsoft ha hecho el primer descuento oficial de la consola con motivo del E3 2018 .



El descuento será de US$50 en todos los modelos de la familia Xbox One , tanto online como en tiendas, del 10 al 23 de junio.



De este modo, en los próximos días, la Xbox One X pasará a costar US$449 , mientras que la Xbox One S en su modelo de 500 GB tendrá un precio de US$199 ó US$249 si buscas el modelo de 1 TB de capacidad de almacenamiento.



¡Pero eso no es todo! Las suscripciones a Xbox Game Pass o Xbox Live GOLD de un solo mes para nuevos suscriptores pasará a costar de nuevo US$1.



Cabe precisar que el descuento será efecto en el mercado estadounidense. Esperemos que esto también se refleje a nivel internacional.

Vea también Depor sortea una PlayStation 4 Edición FIFA 18 y diez camisetas oficiales de la selección