El estudio Codemasters es uno de los máximos exponentes en videojuegos de conducción y manejo en todo el mundo, esto gracias a diversas franquicias que demuestran esto, como es el caso de F1, o los Dirt, entre otras. Y ahora, gracias al estudio británico y Electronic Arts volvermos a la nieve, el barro y la gravilla con EA Sports WRC, una nueva franquicia la cual nos trae lo mejor del mundo del rally.

Lo nuevo de Electronic Arts es un título tanto divertido como exigente, y lo podemos encontrat en formato multiplataforma para la actual generación.

Concentración

EA Sports WRC posee grandes pilares, pero el soporte clave de este título es sin duda alguna el apartado jugable. Cuando uno se sienta sosteniendo el control, y pasamos a manejar una gran diversidad de autos de rally en diversos trazados y rutas de lo más reales, exigentes y enrevesadas, pasamos a experimentar todas esas sensaciones que viven los pilotos de disputan este deporte, esto sin dejar de lado el ver como todas las superficies afectan nuestro auto.

Es más, el tipo de manejo y conducción de estos autos es muy distinta a otros, ya que para comenzar no tendremos que preocuparnos por otros vehículos a nuestro lado o de adelantar otros vehículos. Aquí, deberemos tratar de mantener nuestro auto dentro de la pista, lo cual suena fácil, pero lo nuevo de Electronic Arts es exigente al punto de que tendremos que estar concentrados en todo momento en cada prueba, para mejorar nuestros tiempos y superar el de los otros competidores.

Es más, según la misma Codemasters, EA Sports WRC toma como base la franquicia Dirt, algo que se nota desde el inicio, pero a la que se le añade una experiencia más realista con la finalidad de que los gamers, que buscan un título con un mayor grado de realismo y exigencias, queden satisfechos, aunque ese toque arcade para los recién llegados tampoco estará ausente, dando como resultado un título equilibrado.

Autos, trazados y más

Otros de los aspectos que nos llamó tremendamente la atención son los daños en los vehículos, ya que una competencia de rally, los daños estarán a a la orden del día. Pero el punto aquí es que si bien todo esto se verá de una forma equilibrada, algunos choques o golpes laterales nos parecieron algo exagerados, aunque esto no afecta la experiencia de juego.

Por otro lado, EA Sports WRC llega cargado de una gran cantidad de contenido. Es decir, hablamos de pruebas y de autos. En total, tendremos 200 etapas en 17 lugares totalmente distintos, aunque más adelante llegará contenido de Europa Central en forma de contenido postlanzamiento el cual será totalmente gratis.

Es decir, tendremos muchos trazados, autos de una gran variedad y un editor el cual es de lo más completo para la personalización de los reglajes, nuestro piloto y hasta crear nuestro propio vehículo. Y con relación a esto, tendemos más de 80 entre actuales y clásicos para poder seleccionar y añadir a nuestro garage, los cuales además gozarán de sus propias características, rendimiento y comportamiento

Modos de juego

Pasando a las modalidades para jugar, tendremos el Modo Carrera (Campaña), el cual a primera vista puede dar la impresión de lo más completo ofreciendo una gran cantidad de horas y horas de juego, y que ofrece la categoría WRC Junior para los gamers menos experimentados y que permitirá aprender todos los conceptos en la gestión de equipo e ir dominando este deporte de a pocos para luego pasar a otras categorías de mayor nivel. Este modo podría redondearse en gran forma, solo que a mediano y largo plazo podría parecer un poco apagado, aunque esto se balancea con el contenido que ofrece.

Además, tendremos el Modo Momentos, el cual nos permitirá repasar importantes momentos de los rally, el cual creemos que pudo haberse explotado mejor. Fuera de esto, tendremos los Campeonatos (Pruebas Rápidas), las cuales son algo clásico en estos videojuegos, un Modo Online, el cual gozará en poco tiempo de una modalidad esports, y por último un Modo Momentos, el cual permitirá hacer un repaso a los grandes momentos de este deporte. Esto último es una gran idea, pero creemos que se pudo haber ejecutado de una mejor forma, como por ejemplo ofreciendo premios o recompensas, fuera de que además habrá que estar suscrito a EA Play.

Solidez

El título de Electronic Arts y Codemasters es sólido por donde se le vea. Gusta y mucho. En pantalla ofrece un alto grado de recreación en los autos, reflejos, texturas tanto de la gravilla, nieve o agua, por ejemplo, pero también tiene ciertos detalles que podrían haberse trabajado un poco más si es que estamos hablando de un título de actual generación. Fuera de esto último, EA Sports WRC cumple y en gran forma.

Y a nivel de rendimiento, y dejando presente que la versión para este análisis ha sido la de PlayStation 5, podemos decir que los tiempos de carga son muy breves y que los 60 cuadros por segundo que ofrece el título son en general estables, aunque con alguna que otra pequeñísima caída, pero que no afecta en lo absoluto la jugabilidad.

Conclusión

No queda duda alguna que Codemasters es uno de los estudios reyes en el desarrollo de títulos de conducción y que deja en claro con EA Sports WRC, un videojuego que lleva las competencias de rally a un lugar alto en el mundo de los videojuegos. ¿Recuerda a Dirt?, si, pero a esto se le suman realismo y sin renunciar al componente arcade. No es perfecto, se le pudo haber sacado aún más, pero no cabe duda de que es muy divertido y altamente rejugable.

El análisis de EA Sports WRC fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Electronic Arts para PlayStation 5.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: Codemasters

• GÉNERO: Deporte, Conducción

• DISTRIBUIDOR: Electronic Arts

• PUNTAJE: 8.5

Tráiler de lanzamiento de EA Sports WRC