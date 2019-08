Epic Games Store te regala For Honor y AlanWake, ya puedes descargarlos

Las últimas

[{"id":126412,"title":"Daniella Rosas pas\u00f3 a la final de Surf Open y asegura otra medalla para Per\u00fa","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-daniella-rosas-paso-final-surf-open-asegura-medalla-peru-juegos-panamericanos-126412","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45d4b83b10f.jpeg"},{"id":126354,"title":"AL INSTANTE: mira la \u00faltima actualizaci\u00f3n EN VIVO del Medallero de Juegos Panamericanos Lima 2019 [D\u00cdA 11]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/medallero-panamericanos-lima-2019-vivo-tabla-posiciones-directo-medalla-oro-plata-bronce-resultados-clasificacion-stream-live-peru-argentina-mexico-colombia-126354","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45d2b28ed42.jpeg"},{"id":126408,"title":"OFICIAL: Juanfran confirmado como nuevo crack del Sao Paulo hasta fines del a\u00f1o 2020","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/fichajes-juanfran-sao-paulo-firmara-mediados-ano-2020-oficial-126408","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45cd0333755.jpeg"},{"id":126409,"title":"EVO 2019 | Creador de Tekken qued\u00f3 eliminado de la competici\u00f3n en la primera ronda","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/evo-2019-creador-tekken-quedo-eliminado-competicion-primera-ronda-126409","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45ce5057f35.jpeg"},{"id":97696,"title":"\u25b7 Copa Libertadores 2019 en vivo: fechas, horarios y canales de TV para seguir los cuartos de final","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores-2019-vivo-cuartos-final-fechas-horarios-canales-tv-calendario-partidos-river-plate-boca-juniors-internacional-flamengo-gremio-ver-futbol-gratis-via-fox-sports-nnda-nnlt-97696","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45cd5963253.jpeg"},{"id":126410,"title":"Lucca Mesinas es finalista en Surf Open e ir\u00e1 por la medalla de oro en los Juegos Panamericanos","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-lucca-mesinas-finalista-surf-open-e-ira-medalla-oro-juegos-panamericanos-video-126410","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45d0e0c1a94.jpeg"},{"id":126318,"title":"Horarios, guia TV y canales del Barcelona vs. Arsenal EN VIVO por el t\u00edtulo Joan Gamper 2019","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-arsenal-vivo-horarios-canales-mundiales-online-directo-transmision-via-espn-lasexta-tv3-trofeo-joan-gamper-2019-espana-mexico-peru-colombia-argentina-126318","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/02\/5d4491829d700.jpeg"},{"id":126355,"title":"Am\u00e9rica vs Tijuana hoy desde el Azteca: chocan por la fecha 3 del Apertura 2019 Liga MX | PREVIA","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-tijuana-vivo-online-directo-tudn-liga-mx-apertura-2019-fecha-3-univision-televisa-telemundo-tv-azteca-directv-fox-sports-canal-5-canal-9-estadio-azteca-mexico-estados-unidos-nczd-126355","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45cedb28bc6.jpeg"},{"id":126359,"title":"Hoy v\u00eda FOX Sports: Pachuca vs Morelia chocan por la jornada 3 del Apertura 2019 Liga MX | PREVIA","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pachuca-vs-morelia-vivo-online-directo-fox-sports-liga-mx-apertura-2019-televisa-fecha-3-univision-tv-azteca-estadio-hidalgo-mexico-estados-unidos-nczd-126359","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45cc3d2a10e.jpeg"},{"id":126404,"title":"Mar\u00eda Fernanda Reyes asegur\u00f3 medalla en surf en los Juegos Panamericanos [FOTOS y VIDEO]","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/lima-2019-maria-fernanda-reyes-aseguro-medalla-surf-juegos-panamericanos-fotos-video-nczd-126404","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45c58637a33.jpeg"},{"id":126407,"title":"Claudio Pizarro se resiste a ser despedido de la Selecci\u00f3n Peruana en partido de homenaje","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/claudio-pizarro-resiste-despedido-seleccion-peruana-partido-homenaje-126407","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2017\/03\/24\/58d55973a59c7.jpeg"},{"id":126402,"title":"Nicol\u00e1s Pacheco clasific\u00f3 a la final en Tiro Skeet y va por la medalla en Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-nicolas-pacheco-clasifico-final-tiro-skeet-medalla-126402","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45bb5b2f3b3.jpeg"},{"id":126405,"title":"\u00a1Qu\u00e9 no venga! El capit\u00e1n Ramos choca con Zidane y veta el fichaje del \u00faltimo 'gal\u00e1ctico' del Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-sergio-ramos-choca-zidane-gran-deseo-paul-pogba-mercado-pases-futbol-espana-126405","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45c526f02d7.jpeg"},{"id":126406,"title":"League of Legends | Liga Movistar Latinoam\u00e9rica EN VIVO: se cierra la \u00faltima semana del Clausura","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-liga-movistar-latinoamerica-vivo-cierra-ultima-semana-clausura-126406","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45c41fb880e.jpeg"},{"id":126143,"title":"Ver Medallero Juegos Panamericanos 2019 EN VIVO: \u00faltima actualizaci\u00f3n y resultados v\u00eda Latina Movistar","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/medallero-juegos-panamericanos-lima-2019-vivo-directo-online-resultados-competencias-dia-9-peru-colombia-mexico-argentina-chile-ecuador-uruguay-detalle-126143","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/02\/5d4481597c543.jpeg"},{"id":126297,"title":"Colombia empat\u00f3 2-2 con M\u00e9xico y clasific\u00f3 a las semifinales de los Juegos Panamericanos Lima 2019","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico-vs-colombia-vivo-juegos-panamericanos-lima-2019-estadio-san-marcos-seguir-directo-tercera-fecha-grupo-latina-espn-futbol-femenino-nnda-nnrt-126297","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45c1964a79a.jpeg"},{"id":126364,"title":"\u25ba EN VIVO Per\u00fa vs. Panam\u00e1 GRATIS: seguir partido por el grupo B de los Panamericanos | F\u00fatbol femenino","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-panama-vivo-online-ver-gratis-via-latina-tv-movistar-deportes-grupo-b-juegos-panamericanos-2019-futbol-femenino-video-126364","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/02\/5d44dde8e0be4.jpeg"},{"id":126400,"title":"Solo piensa en Barcelona: Neymar no celebr\u00f3 golazo de Di Mar\u00eda para t\u00edtulo del PSG en Supercopa [FOTO]","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/neymar-fichaje-fc-barcelona-celebro-gol-di-maria-titulo-psg-supercopa-foto-126400","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45c0ee08d90.jpeg"},{"id":126403,"title":"Epic Games Store te regala For Honor y AlanWake, ya puedes descargarlos","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/epic-games-store-for-honor-alanwake-son-nuevos-juegos-gratis-tienda-juegos-gratis-juegos-gratuitos-pc-126403","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45bf1c1c832.jpeg"},{"id":126397,"title":"La reacci\u00f3n del presidente del IPD tras el doping positivo de Mauricio Fiol","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-reaccion-presidente-ipd-doping-positivo-mauricio-fiol-126397","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45b650bde83.jpeg"},{"id":126398,"title":"Sue\u00f1a con James y Falcao: el hist\u00f3rico club de Europa que quiere juntarlos para clasificar a la Champions","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fichajes-2019-james-rodriguez-radamel-falcao-equipo-champions-quiere-juntarlos-colombia-espana-peru-126398","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45b7ed71108.jpeg"},{"id":126399,"title":"Avengers: Endgame | 'Te lo resumo as\u00ed nom\u00e1s' promete el video de la \u00faltima cinta de los Vengadores","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-resumo-nomas-promete-video-ultima-cinta-vengadores-avengers-4-marvel-cine-126399","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45b7f5d3623.jpeg"},{"id":126396,"title":"Para jugar Segunda Divisi\u00f3n: Cienciano no descarta fichar a Ronaldinho tras quebrar econ\u00f3micamente","categoria":"Segunda Divisi\u00f3n","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/segunda-division","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/segunda-division","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/segunda-division\/ronaldinho-cienciano-descarta-ficharlo-quebrar-economicamente-jugar-segunda-division-126396","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/01\/17\/5a5f79af3aeb8.jpeg"},{"id":126395,"title":"Dragon Ball Super | Jaco, el patrullero gal\u00e1ctico, ser\u00e1 protagonista de la contraportada del manga","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-jaco-patrullero-galactico-sera-protagonista-contraportada-manga-dragon-ball-mexico-126395","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45b2957cd4c.jpeg"},{"id":126394,"title":"Una locura: hincha del Werder Bremen se meti\u00f3 a la cancha con camiseta de Claudio Pizarro [FOTO]","categoria":"Alemania","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/alemania","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania\/claudio-pizarro-hincha-werder-bremen-metio-cancha-camiseta-bombardero-foto-126394","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45b562a28eb.jpeg"},{"id":126374,"title":"Hoy v\u00eda DirecTV: Manchester United vs. AC Milan EN VIVO y EN DIRECTO por International Champions Cup 2019","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/manchester-united-vs-milan-vivo-online-directo-via-directv-sports-international-champions-cup-millennium-stadium-cardiff-minuto-minuto-sky-sports-espn-nczd-126374","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45b2bce31a3.jpeg"},{"id":126388,"title":"Medallero en vivo de los Juegos Panamericanos Lima 2019: revisa c\u00f3mo va la tabla en el d\u00eda 11 de competencia","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/medallero-juegos-panamericanos-lima-2019-vivo-oro-plata-bronce-dia-11-competencia-resultados-tabla-clasificacion-seguir-directo-estados-unidos-mexico-brasil-peru-colombia-argentina-nnda-nnrt-126388","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45a5834eafd.jpeg"},{"id":126392,"title":"Surf en Lima 2019 EN VIVO sigue la actividad de los peruanos en los Juegos Panamericanos","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/surf-lima-2019-vivo-sigue-actividad-peruanos-juegos-panamericanos-nczd-126392","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45b049eed7d.jpeg"},{"id":126385,"title":"Vela en Lima 2019 EN VIVO la participaci\u00f3n de los peruanos con Stefano Peschiera en Juegos Panamericanos","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/vela-lima-2019-vivo-participacion-peruanos-stefano-peschiera-juegos-panamericanos-nczd-126385","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d459e94cc963.jpeg"},{"id":126172,"title":"Dragon Ball Super | Esta es la nueva fecha de retorno del anime que se comparte por las redes sociales","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-seria-nueva-fecha-regreso-anime-toei-animation-dbs-dragon-ball-126172","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/29\/5d17a4e85bdef.jpeg"},{"id":126382,"title":"La raz\u00f3n por la que Nolberto Solano \u2018borr\u00f3\u2019 a Andy Polar del equipo titular","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-razon-nolberto-solano-borro-andy-polar-lima-2019-126382","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/22\/5d36236b77a23.jpeg"},{"id":126367,"title":"Necaxa vs. Veracruz: juegan hoy en Estadio Victoria por fecha 3 del Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/necaxa-vs-veracruz-vivo-online-directo-tudn-liga-mx-univision-fox-sports-tdn-sky-sports-apertura-2019-fecha-3-estadio-victoria-aguascalientes-mexico-estados-unidos-nczd-126367","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/02\/5d44ef60e3a93.jpeg"},{"id":126306,"title":"Fortnite | \u00bfCu\u00e1ntos millones de d\u00f3lares le pagaron a 'Ninja' para dejar Twitch y pasarse a Mixer?","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fortnite-dinero-desembolso-microsoft-ninja-abandone-twitch-mixer-126306","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/02\/5d447f087bda5.jpeg"},{"id":126389,"title":"\u00bfNo que se llevaban mal? El pedido de Cavani a Neymar para que no se vaya al Barcelona","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/neymar-psg-cavani-suma-mbappe-le-pide-barcelona-fichajes-rumores-2019-europa-126389","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45a9a0ba28e.jpeg"},{"id":126330,"title":"Avengers: Endgame | Fans aseguran haber visto a Gwen Stacy en las escenas finales [FOTO]","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-cameo-gwen-stacy-notaste-cinta-marvel-foto-avengers-4-126330","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/02\/5d449f4a510d0.jpeg"},{"id":126033,"title":"Dragon Ball Super | As\u00ed es la impresionante figura de Krillin en combate contra los 'saibamans'","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-figura-espectacular-krillin-633-dolares-dbs-dragon-ball-126033","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41f4ce6c857.jpeg"},{"id":126386,"title":"Liz Carri\u00f3n clasifica a la final de Tiro y va en busca de una nueva medalla para Per\u00fa en Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-liz-carrion-clasifica-final-tiro-busca-nueva-medalla-peru-126386","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d459fbfad934.jpeg"},{"id":126331,"title":"Avengers: Endgame | Hulk y Ancient One protagonizan la escena m\u00e1s importante seg\u00fan los guionistas","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-guionistas-consideran-encuentro-hulk-ancient-one-escena-importante-avengers-marvel-cine-126331","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/02\/5d44a440c1ccb.jpeg"},{"id":126387,"title":"\u00bfNo que se llevan bien? Mbapp\u00e9 empuj\u00f3 a Neymar y lo sac\u00f3 de foto del PSG en la Supercopa [VIDEO]","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/fc-barcelona-fichajes-mbappe-empujo-neymar-saco-foto-psg-supercopa-francia-video-126387","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d45a7d4a98ee.jpeg"},{"id":126313,"title":"Dragon Ball Super | Broly vs. Gogeta en HD por YouTube, comparten la parte m\u00e1s emocionante de la pelea","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-broly-vs-gogeta-comparten-youtube-personajes-rompen-realidad-video-dragon-ball-mexico-126313","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/02\/5d44877a20d86.jpeg"},{"id":126154,"title":"League of Legends | Claro Guardians League: R-eborn Sports se corona campe\u00f3n del Torneo#5 [VIDEO]","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-claro-guardians-leage-vivo-sigue-semifinales-torneo-5-twitch-youtube-126154","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/01\/5d431b087c809.jpeg"},{"id":126383,"title":"Messi lo pidi\u00f3 para el Bar\u00e7a, pero se ir\u00e1 con Zidane: el nuevo fichaje que 'cocina' el Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-barcelona-fichajes-messi-pidio-equipo-terminara-ordenes-zidane-espana-mexico-argentina-peru-colombia-126383","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d459b76808e3.jpeg"},{"id":126202,"title":"'Thor: Love and Thunder' | Natalie Portman comparte su preparaci\u00f3n intensiva para interpretar a Mighty Thor","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/thor-4-love-and-thunder-intensiva-preparacion-natalie-portman-interpretar-mighty-thor-avengers-endgame-126202","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/01\/5d435214a264d.jpeg"},{"id":126311,"title":"Avengers: Endgame | \u00bfCu\u00e1l fue la escena m\u00e1s cara de la historia seg\u00fan los hermanos Russo?","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-escena-cara-historia-cine-hermanos-russo-avengers-4-marvel-cine-126311","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/02\/5d44837fb4fb7.jpeg"},{"id":125889,"title":"Dragon Ball Super | \u00bfQui\u00e9n es el padre de Androide 16? Akira Toriyama responde","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-conoce-padre-androide-16-saga-dragon-ball-z-dbs-dragon-ball-125889","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40b5e1885e5.jpeg"},{"id":126384,"title":"Miguel Trauco: el t\u00e9cnico hist\u00f3rico que lo convenci\u00f3 de que no era \u201810\u2019 sino lateral izquierdo","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/miguel-trauco-tecnico-historico-convencio-10-lateral-izquierdo-126384","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d459dea3451d.jpeg"},{"id":126380,"title":"\u00a1Ya est\u00e1! Barcelona lleg\u00f3 a un acuerdo con nuevo defensa y su revisi\u00f3n m\u00e9dica es inminente","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-acuerdo-junior-firpo-betis-revision-medica-inminente-fichajes-126380","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d4595ea3004e.jpeg"},{"id":126379,"title":"\u00a1Habla con mi mano! Neymar se cans\u00f3, no negociar\u00e1 m\u00e1s con PSG y espera que Bar\u00e7a haga su parte","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/neymar-barcelona-2019-brasileno-cierra-puertas-hablara-psg-fichajes-noticias-126379","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d458e30ee026.jpeg"}]