Far Cry: New Dawn presenta tráiler de lanzamiento con jugabilidad 

El 15 de febrero es un día con muchos lanzamiento, diríamos uno de los que mas en mucho tiempo y, entre ellos, el de Far Cry: New Dawn , el nuevo spin-off de la saga de Ubisoft y teóricamente secuela de Far Cry 5.



Por ello, la compañía ha publicado su ultimo tráiler protagonizado por las gemelas Mickey y Lou, las cuales nos hablan un poco de lo ‘acogedor’ y ‘feliz’ que se ha vuelto el Condado de Hope en estos últimos años:



Situándonos 17 años después de los hechos acontecidos en Far Cry 5, nos depara un mundo postapocalíptico tras unas explosiones nucleares en el que los escasos supervivientes bien siguen a la tiranía de ambas hermanas, o bien hacen lo imposible por reconstruir el pueblo de Hope County y hacer de este algo parecido a lo que era antes.



Además, a continuación pueden ver otro video con los primeros 12 minutos del juego y un tráiler que muestra los elementos de personalización:



Far Cry: New Dawn estará disponible el viernes 15 de febrero en versiones para PlayStation 4, Xbox One y PC, y atentos que pronto les tendremos la reseña completa.