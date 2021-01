El 2020 fue un gran año para la industria de los videojuegos luego de que iniciara la pa pandemia del coronavirus. Títulos como Among Us se han convertido en los más descargados en móviles Android y iOS.

The Last of US Part II, por otro lado, se convirtió en el Mejor juego en la gala de The Game Awards 2020. Los eSports, por otro lado, se modificaron para que se jueguen de forma online para evitar los contagios. Un año atípico pero en líneas generales bueno para el gaming.

Ahora es momento de mirar hacia el futuro. En todas las consolas llegan nuevos títulos, incluyendo PS5 y Xbox Series X, las dos de nueva generación.

Lanzamientos de videojuegos en enero 2021:

Scott Pilgrim vs the World: The Game - Complete Edition (PC, PS4, Stadia, Switch, XOne) - 14 de enero

Hitman III (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) - 20 de enero

Ride 4 (PS5, XSX) - 21 de enero

Cyber Shadow (PC, PS4, Switch, Xbox One) - 26 de enero

Heaven’s Vault (Switch) - 28 de enero

The Medium (PC, XSX) - 28 de enero

Quizás el título más importante es Hitman III, el juego de IO Interactive, que estará disponible en todas las consolas (también en Nintendo Switch pero no tiene fecha de lanzamiento en este aparato).

¿Cuál es el juego que más esperas en el 2021? Este año tenemos importantes lanzamientos como God of War 2, Among Us en consolas, Overwatch 2, entre otros. Es normal que en enero se lancen menos juegos.