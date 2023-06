Niantic, la desarrolladora de Pokémon GO, anunció que la criatura invitada para el Festival de Pokémon GO 2023 es Mega-Rayquaza, la forma megaevolucionada de Rayquaza, un Pokémon legendario de tipo dragón/volador introducido en la tercera generación.

La compañía señaló que los entrenadores podrán encontrarse a Mega-Rayquaza primero en los eventos presenciales del Festival de Pokémon GO 2023 de Londres, Osaka y New York. Después, Mega-Rayquaza hará su aparición mundial durante el Festival de Pokémon GO 2023: Global.

Cronograma del Festival de Pokémon GO 2023

Londres, Inglaterra - 4, 5 y 6 de agosto

Osaka, Japón - 4, 5 y 6 de agosto

Nueva York, Estados Unidos - 18, 19 y 20 de agosto

Lanzamiento global - 26 y 27 de agosto

“Las incursiones de Mega-Rayquaza aparecerán en las ciudades organizadoras durante las horas que dure el evento. Si bien cualquiera puede desafiar a Mega-Rayquaza en las incursiones, únicamente los Entrenadores con entrada conseguirán Megaenergía por hacerlo”, explica Niantic. “Los asistentes al evento con entrada también pueden tratar de completar una historia de investigación especial exclusiva del evento mientras exploran la ciudad organizadora, aprendiendo cómo funciona esta megaevolución y ganando premios como meteoritos”.

Cada entrada para los eventos presenciales tiene un costo de 14.99 dólares más impuestos aplicables. Puedes hacer la adquisición de los pases desde ahora en la tienda de la aplicación hasta el domingo 27 de agosto de 2023 a las 16:00 (hora local).

Niantic precisa que los entrenadores que se registren durante las horas del evento del domingo 27 de agosto de 2023 recibirán una breve historia de investigación especial que les proporciona un meteorito al completarla. “Los que opten por mejorar su experiencia del Festival de Pokémon GO con una entrada para el evento recibirán una historia ampliada de investigación especial que les dará un meteorito y otros premios”, acotaron.

Cómo evolucionar a Mega-Rayquaza

Rayquaza no puede megaevolucionar solamente con Megaenergía. Los entrenadores deberán enseñarle primero el ataque cargado Ascenso Draco, y para esto necesitarás “meteoritos” que se consiguen completando determinadas tareas de investigación durante el Festival de Pokémon GO 2023.

Haz clic en este enlace para comprar tu pase para el Festival de Pokémon GO 2023.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.