FIFA 19 ya llegó a Nintendo Switch , PC, PS4 y Xbox One. Este simulador optó llegar a todas las consolas al mismo tiempo, de esta manera todo los jugadores disfrutarán de la Chamions League desde ahora. No obstante, hay cierto contenido que no llegará a la consola japonesa.

La consola es mucho menos potente que sus competidores, así que EA Sports ha tenido que limitar los modos de juego para que no tenga un peso excesivo. Los más afectados serán los jugadores de Ultimate Team, ya que FIFA 19 de Nintendo Switch no cuenta con Division Rivals o Squad Battles.

Otro contenido omitido para este FIFA 19 será El Camino. Los motivos de la decisión todavía no han sido aclarados, pero muchos opinan que se optó por esto para no contarse solo la tercera parte de la historia de Alex Hunter. No deja de ser una polémica decisión de parte de EA Sports.

Fuera de estos modos de juego, tendrás todo el contenido de las otras consolas. Tanto la Champions League como los partidos rápidos estarán disponibles. Así que si quieres comprar FIFA 19 en Switch ya sabes que te faltará.