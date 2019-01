FIFA 19 fue uno de los más vendidos en la PlayStation Store

Sony a través de su blog oficial, ha anunciado los videojuegos más vendidos en el mes de diciembre. Una vez más, FIFA 19 destaca en lo más alto en ventas, dejando a un segundo lugar al fenómeno battle royale de PlayerUnknown´s Battlegrounds.

​

Astro Bot rescue Mission y Beat Saber siguen siendo los reyes de PlayStation VR durante las épocas navideñas, mientras que Fortnite continúa dominando en el ranking de contenidos descargables.

Más vendidos en PlayStation 4

1 FIFA 19 (3)

2 PlayerUnknown’s Battlegrounds (Nuevo)

3 Battlefield V (4)

4 Call of Duty: Black Ops 4 (2)

5 Grand Theft Auto V (10)

6 God of War (8)

7 Red Dead Redemption 2 (1)

8 Marvel’s Spider-Man (6)

9 The Forest (5)

10 The Sims 4 (Re-entry)

11 Assassin’s Creed Odyssey (11)

12 Rocket League (14)

13 Minecraft (Vuelve)

14 Spyro Reignited Trilogy (9)

15 The Crew 2 (16)

16 Battlefield 4 (Vuelve)

17 Gang Beasts (Vuelve)

18 Battlefield 1 (Vuelve)

19 EA Sports UFC 2 (Vuelve)

20 Gran Turismo Sport (Vuelve)



Más vendidos en PlayStation VR

1 Beat Saber (1)

2 Astro Bot Rescue Mission (2)

3 Job Simulator (10)

4 Creed: Rise to Glory (Vuelve)

5 Superhot VR (5)

6 Arizona Sunshine (Vuelve)

7 Moss (Vuelve)

8 DOOM VFR (Vuelve)

9 Batman: Arkham VR (8)

10 Everest VR (Vuelve)



Contenidos descargables más vendidos

1 Fortnite Battle Royale – The Summit Striker Pack (1)

2 Fortnite – Frozen Legends Pack (Nuevo)

3 Fortnite – Standard Founder’s Pack (3)

4 Fortnite Battle Royale – Deep Freeze Bundle (2)

5 Marvel’s Spider-Man: The City that Never Sleeps (5)

6 Rocket League – McLaren 570S Car Pack (Nuevo)

7 Call of Duty: Black Ops 4 – Black Ops Pass (8)

8 Destiny 2: Forsaken Annual Pass (10)

9 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Year 4 Pass (Nuevo)

10 Dragon Ball Xenoverse 2 – Extra DLC Pack 4 (Nuevo)