FIFA 20: consigue 'Iconos' gratis con este evento del juego

Las últimas

[{"id":135523,"title":"''Me voy un poco molesto'': el sentido mensaje de Odegaard tras empatar contra Espa\u00f1a en Oslo","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/espana-vs-noruega-odegaard-mensaje-molesto-empate-oslo-eliminatorias-eurocopa-2020-135523","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da24d702c0f2.jpeg"},{"id":135521,"title":"\u00a1Indignante! Cuadrado cae en el \u00e1rea, el \u00e1rbitro no cobra penal y le saca amarilla en el Colombia vs. Chile","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colombia-vs-chile-juan-cuadrado-penal-le-cobraron-amistoso-alicante-video-135521","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da24ac7418eb.jpeg"},{"id":135518,"title":"Dos no continuar\u00e1n en 2020: estos son los equipos comprometidos con el descenso","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-universitario-sporting-cristal-son-equipos-comprometidos-descenso-fotos-135518","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/01\/5d6c2a2981305.jpeg"},{"id":135515,"title":"Percy Olivares fue incluido en once ideal de Diego Latorre, junto a Batistuta, Camoranesi y Caniggia [FOTO]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-percy-olivares-incluido-once-ideal-diego-latorre-batistuta-camoranesi-caniggia-foto-135515","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d5317bc08b02.jpeg"},{"id":135516,"title":"Worlds 2019 | League of Legends: resultados del d\u00eda 1 del Main Event","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/worlds-2019-league-of-legends-resultados-dia-1-main-event-tabla-135516","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da243c675f29.jpeg"},{"id":135451,"title":"\u00a1Puso primera! Ra\u00fal Velit gan\u00f3 la Etapa 1 de Caminos de Inca 2019 entre Lima y Huancayo","categoria":"Fierros","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/fierros","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros\/caminos-inca-2019-vivo-online-directo-gratis-live-streaming-sigue-primera-etapa-carrera-lima-huancayo-nczd-135451","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da2478845e83.jpeg"},{"id":135513,"title":"Marco Monumental: tribuna norte se agot\u00f3 para el Universitario vs. Sporting Cristal","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-sporting-cristal-tribuna-norte-agoto-duelo-noche-liga-1-135513","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da240c481982.jpeg"},{"id":135509,"title":"\u00a1Qu\u00e9 hiciste, Kepa! El terrible 'blooper' y falta del portero para que Noruega le empate a Espa\u00f1a","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/espana-vs-noruega-vivo-kepa-blooper-falta-penal-1-1-eliminatorias-eurocopa-2020-video-135509","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da23c767a410.jpeg"},{"id":135413,"title":"\u25baVER AQU\u00cd Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal EN VIVO: por la Fecha 11 del Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-sporting-cristal-vivo-fecha-hora-canal-online-fecha-11-torneo-clausura-directo-monumental-seguir-transmision-via-golperu-135413","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da2437d19ab1.jpeg"},{"id":135448,"title":"Espa\u00f1a firm\u00f3 un empate 1-1 con Noruega en Oslo por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020","categoria":"Mundial","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/mundial","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/mundial","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/mundial\/espana-vs-noruega-vivo-eliminatorias-eurocopa-2020-fecha-horarios-canales-previa-estadisticas-via-espn-sergio-ramos-busquets-tve-la1-futboltv-oslo-nnda-nnrt-135448","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da24161c9145.jpeg"},{"id":135512,"title":"FIFA 20: consigue 'Iconos' gratis con este evento del juego","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fifa-20-iconos-gratis-evento-juego-ea-sports-135512","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da23e2c13726.jpeg"},{"id":135384,"title":"\u00a1Golpe en Oslo! Espa\u00f1a empat\u00f3 1-1 ante Noruega por la jornada 7 de las Eliminatorias a la Euro 2020","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/espana-vs-noruega-vivo-estadio-onlevall-directo-espn-tve-1-online-oslo-eliminatorias-eurocopa-2020-nczd-135384","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da23e854a21b.jpeg"},{"id":135507,"title":"\u00a1En el \u00faltimo minuto! Joshua King anot\u00f3 el 1-1 de Noruega contra Espa\u00f1a tras penal de Kepa [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/espana-vs-noruega-vivo-gol-king-penal-minuto-empate-1-1-roja-eliminatorias-eurocopa-2020-video-135507","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da23ad4135c5.jpeg"},{"id":135508,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: el segundo equipo que podr\u00eda armar y consolidar Ricardo Gareca","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-segundo-equipo-armar-consolidar-ricardo-gareca-135508","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da2356ba3117.jpeg"},{"id":135374,"title":"Italia venci\u00f3 2-0 a Grecia en Roma y clasific\u00f3 a la Eurocopa 2020","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/italia-vs-grecia-vivo-olimpico-roma-directo-transmision-narracion-directv-sky-sports-online-eliminatorias-eurocopa-2020-nczd-135374","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da240916f284.jpeg"},{"id":135367,"title":"Y sin el 'Gabo' Costa: Colo Colo venci\u00f3 2-1 a Everton y ya est\u00e1 entre los cuatro mejores de la Copa Chile 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colo-colo-vs-everton-vivo-estadio-sausalito-directo-transmision-narracion-cdf-premium-online-cuartos-final-stream-copa-chile-nczd-135367","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/11\/5da0f8ab29559.jpeg"},{"id":135501,"title":"Con Vinicius Junior: los 10 futbolistas m\u00e1s caros nacidos a partir del a\u00f1o 2000 [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-vinicius-junior-jordan-sancho-10-futbolistas-caros-nacidos-2000-fotos-135501","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da237993860e.jpeg"},{"id":135446,"title":"AQU\u00cd, Universitario vs. Cristal EN VIVO: sigue ONLINE v\u00eda Gol Per\u00fa el partido desde el Monumental","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-sporting-cristal-vivo-torneo-clausura-liga-1-futbol-peruano-monumental-ate-estadisticas-previa-alineaciones-via-gol-peru-nnda-nnrt-135446","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/11\/5da13ec65cc63.jpeg"},{"id":135495,"title":"Los jugadores que San Mart\u00edn dio a la Selecci\u00f3n Peruana Sub 23 y no fueron liberados por Nolberto Solano","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-jugadores-san-martin-dio-seleccion-peruana-sub-23-liberados-nolberto-solano-135495","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da22b5c12626.jpeg"},{"id":135504,"title":"\u00a1Ya es historia! Sergio Ramos alcanz\u00f3 los 168 partidos con Espa\u00f1a y 'rompi\u00f3' r\u00e9cord de Iker Casillas","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/sergio-ramos-espana-vs-noruega-capitan-roja-alcanzo-168-partidos-seleccion-rompio-record-casillas-noticias-135504","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da23bf259a97.jpeg"},{"id":135502,"title":"Se temi\u00f3 lo peor: piloto abandon\u00f3 Caminos del Inca 2019 tras volcadura de su veh\u00edculo en la Etapa 1","categoria":"Fierros","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/fierros","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros\/caminos-inca-2019-miguel-alvarez-sufrio-volcadura-camioneta-abandono-competencia-etapa-1-fotos-135502","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da2374238f7c.jpeg"},{"id":135505,"title":"\"My Hero Academia\", temporada 4: conoce a Eri, la ni\u00f1a m\u00e1s importante en la serie","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/my-hero-academia-4-eri-personaje-importante-boku-hero-academia-nnda-nnlt-135505","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da2393f3f982.jpeg"},{"id":135503,"title":"\"Es un placer que me hayas superado\": la felicitaci\u00f3n de Casillas a Ramos por su r\u00e9cord con Espa\u00f1a","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/seleccion-espana-iker-casillas-felicitacion-sergio-ramos-record-partidos-roja-135503","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da238bea51dd.jpeg"},{"id":135506,"title":"Dota 2 silenciar\u00e1 a los jugadores t\u00f3xicos desde ahora","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/dota-2-valve-silenciara-jugadores-toxicos-135506","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da236eeda8e3.jpeg"},{"id":135421,"title":"Ayacucho FC vs. Municipal EN VIVO: chocan en el Ciudad de Cuman\u00e1 por el Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/ayacucho-vs-municipal-vivo-online-via-gol-peru-torneo-clausura-liga-1-nczd-live-sports-event-135421","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/11\/5da1279398aa2.jpeg"},{"id":135496,"title":"\u00a1Nunca volver\u00e1s! El mensaje con el que Deschamps le volvi\u00f3 a cerrar las puertas a Benzema","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/real-madrid-benzema-duro-mensaje-deschamps-volvio-cerrarle-puertas-seleccion-francia-135496","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/11\/5da08d9a83ac8.jpeg"},{"id":135500,"title":"No todo es felicidad: \u00bfpor qu\u00e9 no es oficial el r\u00e9cord del keniano que corri\u00f3 una marat\u00f3n en menos de dos horas?","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/eliud-kipchoge-oficial-record-keniata-corrio-maraton-dos-horas-135500","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da2361ec9d58.jpeg"},{"id":135498,"title":"\u00a1Con 'ayudita' del portero! Sa\u00fal \u00d1\u00edguez anota el 1-0 de Espa\u00f1a contra Noruega Eliminatorias a la Euro [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/espana-vs-noruega-vivo-gol-saul-niguez-1-0-roja-oslo-eliminatorias-eurocopa-2020-video-135498","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da230d4ec1c2.jpeg"},{"id":135499,"title":"Worlds 2019 | League of Legends: Doublelift se lleva el primer 'Quadrakill' [VIDEO]","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/worlds-2019-league-of-legends-doublelift-lleva-primer-quadrakill-video-135499","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da2317fd2e0b.jpeg"},{"id":135497,"title":"Fortnite: Temporada 10 anuncia que \"el Final est\u00e1 cerca\"","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-temporada-10-anuncia-final-cerca-fortnite-2-camino-battle-royale-135497","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da22cbe56032.jpeg"},{"id":135494,"title":"Alianza Lima venci\u00f3 a San Mart\u00edn y se acerc\u00f3 a los l\u00edderes en Torneo de Reservas","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vencio-san-martin-acerco-lideres-torneo-reservas-nczd-135494","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da229977f771.jpeg"},{"id":135493,"title":"\u00a1Hasta encar\u00f3 al \u00e1rbitro! La efusiva reacci\u00f3n de Arturo Vidal tras ser amonestado en el Chile-Colombia [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-vs-colombia-arturo-vidal-efusiva-reaccion-empujar-cuadrado-encarar-arbitro-sacarle-tarjeta-amarilla-amistoso-internacional-video-135493","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da228084e5dc.jpeg"},{"id":135489,"title":"Son puro coraz\u00f3n: Burlamaqui y los jugadores que prefirieron una selecci\u00f3n menor que una top [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/alessandro-burlamaqui-seleccion-peruana-jugadores-prefirieron-seleccion-menor-top-fotos-135489","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da228f0bc1f9.jpeg"},{"id":135459,"title":"\u00a1Hist\u00f3rico! Eliud Kipchoge se convirti\u00f3 en el primer atleta en terminar una marat\u00f3n en menos de 2 horas [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/eliud-kipchoge-convirtio-primera-persona-completar-maraton-2-horas-video-nczd-135459","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da1dae97d53b.jpeg"},{"id":135490,"title":"\u00bfD\u00f3nde est\u00e1n los extranjeros que marcaron en los \u00faltimos Universitario vs. Sporting Cristal?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-sporting-cristal-extranjeros-marcaron-ultimos-enfrentamientos-cremas-celestes-fotos-135490","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/01\/26\/5c4ca9e755c46.jpeg"},{"id":135492,"title":"\"Avengers: Endgame\": Robert Downey Jr. responde a la posibilidad de ganar un Oscar","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-robert-downey-jr-responde-posibilidad-ganar-oscar-avengers-4-marvel-cine-135492","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da2240c08c9b.jpeg"},{"id":135486,"title":"Muchos se quedaron en el camino: los 15 jugadores a los que llamaron el ''nuevo Lionel Messi'' [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/jugadores-llamaron-nuevo-lionel-messi-neymar-halilovic-giovani-dos-santos-top-15-promesas-quedaron-camino-fotos-135486","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da219eb5e6fb.jpeg"},{"id":135447,"title":"Uni\u00f3n Comercio gan\u00f3 1-0 ante Alianza Universidad por la Fecha 11 del Torneo Clausura [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/union-comercio-vs-alianza-universidad-vivo-online-via-gol-peru-clausura-liga-1-nczd-135447","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da217c452036.jpeg"},{"id":135488,"title":"Los memes revientan a Colombia y Chile: reacciones m\u00e1s virales al 0-0 en amistoso de Alicante [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colombia-vs-chile-memes-mejores-virales-empate-0-0-alicante-amistoso-internacional-2019-fotos-135488","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da21dd8f0cbc.jpeg"},{"id":135347,"title":"Empate en Alicante: Colombia y Chile igualaron sin goles en amistoso internacional","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colombia-vs-chile-vivo-jose-rico-perez-directo-transmision-narracion-caracol-tv-chilevision-online-alicante-stream-amistoso-nczd-135347","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da204803319f.jpeg"},{"id":135424,"title":"Con un Bravo diez puntos: Chile y Colombia empataron sin goles por amistoso internacional","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chilevision-vivo-chile-vs-colombia-directo-caracol-tv-online-transmision-cdf-premium-stream-amistoso-alicante-135424","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da203b0b7595.jpeg"},{"id":135485,"title":"Dragon Ball Super: Daishinkan entrar\u00eda en combate muy pronto en el anime alternativo Dragon Ball Heroes","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-daishinkan-entraria-combate-pronto-anime-alternativo-dragon-ball-heroes-135485","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da21399e89e8.jpeg"},{"id":135482,"title":"Selecci\u00f3n Peruana lleg\u00f3 a Lima tras derrota ante Uruguay en duelo amistoso en Montevideo [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-llego-lima-derrota-uruguay-duelo-amistoso-montevideo-video-nczd-135482","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da2118112591.jpeg"},{"id":135390,"title":"Chile y Colombia empataron 0-0: revive las mejores incidencias del Amistoso Internacional 2019 [VIDEOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-vs-colombia-vivo-online-fecha-horarios-canales-via-chilevision-caracol-tv-cdf-premium-bein-sports-directo-gratis-amistoso-internacional-live-fecha-fifa-2019-espana-135390","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da2023f97dd3.jpeg"},{"id":135344,"title":"Colombia y Chile empataron sin goles en el partido amistoso FIFA jugado en Alicante, Espa\u00f1a","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/colombia-vs-chile-vivo-amistoso-fecha-fifa-horarios-canales-tv-ver-partido-arturo-vidal-alexis-sanchez-caracol-tv-chilevision-estadio-jose-rico-perez-futbol-directo-online-nnda-nnrt-135344","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da2297debd8b.jpeg"},{"id":135484,"title":"Tabla de posiciones Liga 2 | Actualizada: as\u00ed se mueve mientras se juega la fecha 18 de la Segunda Divisi\u00f3n","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/tabla-posiciones-liga-2-actualizada-mueve-juega-fecha-18-segunda-division-135484","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7ffd15182a5.jpeg"},{"id":135483,"title":"\"My Hero Academia\" 4x02: tr\u00e1iler, qu\u00e9 pasar\u00e1 y c\u00f3mo ver online el pr\u00f3ximo cap\u00edtulo de la cuarta temporada de la serie","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/my-hero-academia-4x02-trailer-pasara-ver-online-proximo-capitulo-cuarta-temporada-serie-nnda-nnlt-135483","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da212eb741db.png"}]