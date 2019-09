FIFA 20: Marcelo, Bale y otros jugadores 'nerfeados' en el simulador de EA Sports

Las últimas

[{"id":132962,"title":"\u25baAlianza Lima vs. Real Garcilaso EN VIVO y EN DIRECTO: empatan 0-0 en Matute por el Torneo Clausura","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-vs-real-garcilaso-vivo-online-directo-via-golperu-gratis-fecha-8-torneo-clausura-liga-1-132962","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/21\/5d86d6fa582d1.jpeg"},{"id":133045,"title":"Javier Arce dirige con auriculares desde la tribuna de Matute en el Alianza vs. Real Garcilaso [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-real-garcilaso-javier-arce-dirige-auriculares-tribuna-133045","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87e0107fc4d.jpeg"},{"id":133042,"title":"\u00a1Los 'Pr\u00edncipes' de Par\u00eds! Pase de Di Mar\u00eda, jugad\u00f3n de Neymar y golazo del PSG en el \u00faltimo minuto [VIDEO]","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/gol-neymar-psg-vs-lyon-vivo-golazo-brasileno-asistencia-di-maria-1-0-minuto-ligue-1-video-133042","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87e1db62c7f.jpeg"},{"id":133049,"title":"Contra la mesa: Jhoel Herrera sufri\u00f3 aparatosa ca\u00edda que pudo causarle una lesi\u00f3n en Matute [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-real-garcilaso-jhoel-herrera-tuvo-aparatosa-caida-mesa-pudo-causarle-lesion-video-133049","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87e47e2e375.jpeg"},{"id":132924,"title":"\u00a1Par\u00eds, a sus pies otra vez! Neymar le dio el triunfo al PSG ante Lyon por la Ligue 1","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/psg-vs-olympique-lyon-vivo-parc-olympique-lyonnais-directo-transmision-narracion-espn-directv-stream-neymar-online-ligue-1-nczd-132924","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87df54d71aa.jpeg"},{"id":133041,"title":"Goool del 'Chicharito' Hern\u00e1ndez a Real Madrid!... pero el \u00e1rbitro lo anul\u00f3 y Sevilla explota [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/gol-chicharito-hernandez-anulado-real-madrid-vs-sevilla-vivo-mexicano-anoto-empate-1-1-off-side-liga-santander-mexico-espana-video-133041","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87dee14b835.jpeg"},{"id":132932,"title":"AQU\u00cd, River Plate vs V\u00e9lez EN VIVO v\u00eda FOX Sports: partidazo en el Monumental por la Superliga Argentina","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-velez-sarsfield-vivo-monumental-nunez-directo-transmision-narracion-tnt-sports-fox-sports-online-superliga-argentina-nczd-132932","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d878b77ae5df.png"},{"id":132920,"title":"Gracias por salvarme: Real Madrid derrot\u00f3 al Sevilla con gol de Benzema","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-sevilla-vivo-directo-online-directv-sports-bein-sports-fecha-5-liga-santander-2019-estadio-sanchez-pizjuan-minuto-minuto-nczd-live-sports-event-132920","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87e0f957c2b.png"},{"id":132926,"title":"Benzema al rescate: Real Madrid derrot\u00f3 1-0 al Sevilla en el S\u00e1nchez Pizju\u00e1n","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-sevilla-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-via-directv-sports-bein-movistar-laliga-directo-gratis-jornada-5-live-liga-santander-2019-20-sanchez-pizjuan-espana-132926","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87e030e2e2a.png"},{"id":133046,"title":"PES 2020: as\u00ed fue la previa con el simulador de Konami en el partido Alianza Lima - Real Garcilaso","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2020-previa-simulador-konami-partido-alianza-lima-real-garcilaso-pro-evolution-soccer-133046","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87e2c4c2f45.png"},{"id":133044,"title":"\u00a1Lo dio todo! As\u00ed fue la segunda pasada de Angelo Caro en el Campeonato Mundial de Skateboarding [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/angelo-caro-segundo-campeonato-mundial-skateboarding-video-133044","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87e0c90050c.jpeg"},{"id":132968,"title":"AQU\u00cd, Ju\u00e1rez vs Veracruz EN VIVO v\u00eda TUDN: se enfrentan HOY por el Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/juarez-vs-veracruz-vivo-olimpico-benito-juarez-directo-transmision-narracion-tudn-espn-2-online-apertura-2019-liga-mx-mexico-nczd-132968","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87ddda713d0.jpeg"},{"id":133038,"title":"En menos de tres minutos: Adri\u00e1n Balboa desperdici\u00f3 dos claras ocasiones de gol para Alianza Lima [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-real-garcilaso-vivo-adrian-balboa-desperdicio-claras-ocasiones-gol-video-133038","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87dc30738ef.jpeg"},{"id":133037,"title":"\u00a1El 'Gato' volador! Benzema anota el 1-0 del Real Madrid-Sevilla y salta a la punta de LaLiga [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/gol-benzema-real-madrid-vs-sevilla-vivo-frances-anota-1-0-cabeza-pase-carvajal-liga-santander-2019-20-espana-video-133037","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87d9575ae4e.jpeg"},{"id":133040,"title":"\u00a1Per\u00fa en el podio! Equipos femeninos de kata ganaron el oro y la plata en el Karate 1 Series A de Santiago de Chile","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/equipos-femeninos-kata-ganaron-oro-plata-karate-1-series-santiago-chile-133040","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87dcae7c43f.jpeg"},{"id":133036,"title":"Respira \u2018Zizou\u2019: la sonrisa y calma de Zidane luego del gol de Benzema en Real Madrid vs. Sevilla [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/gol-real-madrid-vs-sevilla-vivo-sonrisa-zidane-1-0-karim-benzema-laliga-video-133036","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87da0116d38.jpeg"},{"id":133039,"title":"PES 2020: los nombres reales de los principales equipos del simulador de Konami","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pes-2020-nombres-reales-principales-equipos-simulador-konami-pro-evolution-soccer-133039","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87dba28a34b.jpeg"},{"id":133035,"title":"\u00a1Resucita el Madrid! Karim Benzema marca el 1-0 ante Sevilla para silenciar el S\u00e1nchez Pizju\u00e1n [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-sevilla-vivo-ver-gol-karim-benzema-1-0-blancos-sanchez-pizjuan-video-133035","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87d8efec9a9.jpeg"},{"id":133033,"title":"James en modo 'Dios': asistencia de crack para Carvajal que se perdi\u00f3 el primero ante Sevilla [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-sevilla-vivo-magica-asistencia-james-rodriguez-carvajal-desperdicio-vaclik-133033","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87d3753736f.jpeg"},{"id":133034,"title":"FIFA 20: Marcelo, Bale y otros jugadores 'nerfeados' en el simulador de EA Sports","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fifa-20-marcelo-bale-otros-jugadores-nerfeados-simulador-ea-sports-133034","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87d6419626d.jpeg"},{"id":133030,"title":"\u00a1Abre los ojos, Eden! Hazard se perdi\u00f3 el primero del Madrid ante Sevilla tras fallar mano a mano [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-sevilla-vivo-hazard-perdio-fallar-mano-mano-pase-benzema-video-133030","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87cde5d40b6.jpeg"},{"id":133032,"title":"\"Avengers: Endgame\": los Vengadores tendr\u00edan este dise\u00f1o si aparecen en \"Cyberpunk 2077\"","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-vengadores-tendrian-diseno-aparecen-cyberpunk-2077-marvel-vengadores-avengers-4-133032","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87d199b07b6.jpeg"},{"id":133031,"title":"\"Dragon Ball Super\": este el significado de los nombres de cada personaje de la serie de Akira Toriyama","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-significado-nombres-personaje-serie-akira-toriyama-nnda-nnlt-133031","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87cec65c56f.jpeg"},{"id":132980,"title":"Alianza Universidad gana 1-0 a San Mart\u00edn en Hu\u00e1nuco por la fecha 8 del Torneo Clausura | EN VIVO","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-universidad-vs-san-martin-vivo-liga-1-torneo-clausura-heraclio-tapia-nczd-live-sports-event-132980","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87d972c2693.jpeg"},{"id":133029,"title":"La otra pol\u00e9mica en Andaluc\u00eda: la 'mano' entre Benzema y Mendy en Real Madrid vs. Sevilla [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-sevilla-vivo-polemica-partido-mano-benzema-mendy-laliga-video-133029","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87cc73f3782.jpeg"},{"id":133027,"title":"Todo lo ve ganar: la reacci\u00f3n de Manuel Barreto tras el sufrido triunfo de Sporting Cristal sobre Ayacucho FC [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-reaccion-manuel-barreto-sufrido-triunfo-ayacucho-fc-video-133027","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87c9731248e.jpeg"},{"id":133026,"title":"La pol\u00e9mica en los primeros minutos: \u00bfhubo mano en el Real Madrid vs. Sevilla? [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-sevilla-vivo-polemica-hubo-partido-jong-laliga-santander-2019-video-133026","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87c827d06fb.jpeg"},{"id":132923,"title":"La vieja historia de siempre: Cruz Azul se dej\u00f3 empatar sobre el final ante Pumas por la Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/cruz-azul-pumas-vivo-directo-ver-transmision-via-tudn-televisa-deportes-canal-5-online-gratis-jornada-10-live-apertura-liga-mx-2019-olimpico-universitario-mexico-nczd-132923","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87b48341f2d.jpeg"},{"id":133025,"title":"Al mando de Federer y Nadal: el Equipo Europa se qued\u00f3 con el t\u00edtulo de la Laver Cup por tercera vez","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/laver-cup-2019-equipo-europa-vencio-equipo-resto-mundo-corono-torneo-roger-federer-rafael-nadal-133025","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87d06657479.jpeg"},{"id":133020,"title":"\u00a1Se adelanta el Cruz Azul! 'Cabecita' Rodr\u00edguez y el golazo ante Pumas por la Liga MX [VIDEO]","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/adelanta-cruz-azul-cabecita-rodriguez-golazo-pumas-liga-mx-video-133020","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87bc5657b50.jpeg"},{"id":133023,"title":"Mourinho ya tiene tres nombres en su lista si llega al Real Madrid en lugar de Zidane","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-tres-pedidos-mourinho-llega-lugar-zidane-fichajes-133023","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d82c8f63460c.jpeg"},{"id":133022,"title":"Es una alfombra: as\u00ed luce la cancha de Matute para el Alianza Lima vs. Real Garcilaso","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-real-garcilaso-luce-cancha-matute-previo-partido-clave-fecha-8-133022","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87b7c922fce.jpeg"},{"id":133021,"title":"La vida sin Messi y Cristiano: 'D\u00eda de Franco', la columna de Franco Lostaunau","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/vida-messi-cristiano-dia-franco-columna-franco-lostaunau-133021","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87be75c5fa6.jpeg"},{"id":132943,"title":"\u00a1De vuelta al podio! Sebastian Vettel obtuvo su primera victoria de la temporada en el Gran Premio de Singapur","categoria":"Fierros","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/fierros","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros\/formula-1-gran-premio-singapur-vivo-directo-online-via-fox-action-sigue-carrera-lewis-hamilton-charles-leclerc-sebastian-vettel-circuito-marina-bay-nczd-live-sports-event-132943","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87bede67d31.jpeg"},{"id":133018,"title":"Lo que no viste del ins\u00f3lito intercambio de camisetas entre Guerrero y un excompa\u00f1ero del Flamengo [VIDEO]","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/paolo-guerrero-insolito-momento-excompanero-marcio-araujo-intercambiar-camisetas-133018","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87ba8ed5059.jpeg"},{"id":133009,"title":"\u00a1Al carrer! Los once se\u00f1alados del Barcelona tras firmar el peor inicio liguero en los \u00faltimos 25 a\u00f1os [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/noticias-fc-barcelona-hoy-nueve-senalados-mal-momento-azulgranas-laliga-santander-fotos-133009","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87ba56bdb37.jpeg"},{"id":133019,"title":"Fortnite lanz\u00f3 emote para que tu avatar corra como Naruto","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-lanzo-emote-avatar-corra-naruto-133019","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87b9798ab09.jpeg"},{"id":132945,"title":"Sporting Cristal gan\u00f3 1-0 a Ayacucho FC en el Gallardo, por la Fecha 8 del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-vs-ayacucho-fc-vivo-via-golperu-online-directo-streaming-ver-gratis-fecha-8-torneo-clausura-facebook-live-132945","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87abc62b393.jpeg"},{"id":133016,"title":"Las dos jugadas puntuales que son consideradas como un \u201crobo\u201d en Huancayo [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-dos-jugadas-puntuales-consideran-robo-huancayo-video-133016","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87b73965ede.jpeg"},{"id":133014,"title":"Universitario de Deportes: la efusiva celebraci\u00f3n de \u00c1ngel Comizzo que la TV no te mostr\u00f3","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-efusiva-celebracion-angel-comizzo-tv-mostro-133014","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87b12149a69.jpeg"},{"id":133015,"title":"Google dedica un doodle a Junko Tabei, la primera mujer que alcanz\u00f3 el Everest","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-dedica-doodle-junko-tabei-primera-mujer-alcanzo-everest-133015","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87b3d432bd6.jpeg"},{"id":132993,"title":"EN VIVO | Tabla de Posiciones y acumulada del Torneo Clausura y la Liga 1: resultados de la fecha 8 |EN DIRECTO","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-alianza-lima-sporting-cristal-tabla-posiciones-vivo-acumulada-resultados-fecha-8-132993","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/20\/5d8534c16ccde.jpeg"},{"id":132827,"title":"EN VIVO | Tabla de posiciones y acumulada: todos los resultados de la Fecha 8 del Torneo Clausura | LIGA 1","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/tabla-posiciones-acumulada-liga-1-alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-vivo-torneo-clausura-liga-resultados-132827","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/20\/5d8534c16ccde.jpeg"},{"id":133012,"title":"Para que no se repita lo de Par\u00eds: el pedido especial de Zidane a Hazard ante el Sevilla","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-sevilla-vivo-pedido-especial-zidane-hazard-sanchez-pizjuan-133012","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87b36e2c658.jpeg"},{"id":132967,"title":"\u00a1Europa quiere el t\u00edtulo! Roger Federer derrot\u00f3 a John Isner y forz\u00f3 un \u00faltimo partido en la Laver Cup 2019","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/roger-federer-vs-john-isner-vivo-laver-cup-2019-via-espn-sigue-directo-online-tercer-partido-singles-nczd-live-sports-event-132967","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87b37374c5a.jpeg"},{"id":133006,"title":"Cristian Palacios fall\u00f3 penal, repiti\u00f3 y marc\u00f3 gol para el 1-0 ante Ayacucho [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-vs-ayacucho-fc-cristian-palacios-marco-gol-1-0-repetir-penal-133006","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87a73b03cd3.jpeg"},{"id":132909,"title":"\u00a1Invencibles! Liverpool venci\u00f3 2-1 a Chelsea y sum\u00f3 puntaje perfecto tras seis fechas de Premier League","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/chelsea-vs-liverpool-vivo-directo-online-espn-2-directv-fox-sports-premier-league-fecha-6-stamford-bridge-bein-sports-2019-minuto-minuto-nczd-live-sports-event-132909","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87b0a082dd9.jpeg"},{"id":132963,"title":"Mala suerte para los europeos: Rafael Nadal se retir\u00f3 de la Laver Cup debido a una lesi\u00f3n","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/rafael-nadal-vs-nick-kyrgios-vivo-laver-cup-2019-directo-via-espn-sigue-online-segundo-partido-tercer-dia-nczd-live-sports-event-noticia-132963","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87ba1a81aa2.jpeg"},{"id":132961,"title":"Rafa no pudo jugar: John Isner y Jack Sock vencieron a Roger Federer y Stefanos Tsitsipas en la Laver Cup","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/laver-cup-2019-vivo-roger-federer-rafael-nadal-vs-john-isner-jack-sock-directo-online-via-espn-juegan-dobles-tercer-dia-torneo-nczd-live-sports-event-132961","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87b0bdd7e6f.jpeg"}]