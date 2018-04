Cuidado con lo que descargas. Una aplicación de Fortnite para Android viene siendo compartida como oficial cuando realmente se trata de una estafa.



La aplicación de Fortnite es una APK que dice ser la de F ortnite Mobile.



Los usuarios que se topan con esta APK son dirigidos a MediaFire desde donde se descarga el supuesto juego. Una vez instalado, se muestra un tráiler del juego, una pantalla de descarga y finalmente la tan ansiada pantalla de inicio.



Pero tanta maravilla no es cierta. Luego la app te pide verificar el móvil. El usuario accede y este es enviado a la página accede a dudemobile.net donde se vuelve a descargar otro archivo.



"No sabemos si la app habrá instalado algún tipo de malware o adware para ganar dinero a costa del usuario, pero lo que está claro es que el hecho de que tengas que descargar una app para 'verificar tu móvil' no es puntual. Posiblemente, el que haya montado esta estafa saque algún beneficio por cada descarga", señala el youtuber Jeremy Judkins , quien siguió todo el procedimiento.



Cabe recordar que Fortnite para Android aún no tiene fecha oficial de lanzamiento, por lo que no hay que creer en las supuestas versiones ya disponibles en Internet.