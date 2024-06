¡Hora de actualizar tu inventario de Free Fire sin gastar ni un centavo! Y no, no hay trampa que puede ponerte en riesgo. Sucede que Garena tiene una plataforma de recompensas diarias para que todos los sobrevivientes tengan las mismas oportunidades de ganar artículos exclusivos. Aquí te dejamos la lista completa para hoy, miércoles 26 de junio de 2024.

Los códigos de Free Fire duran solo 24 horas y ofrecen desde loot cosmético hasta skins de armas. Estos últimos son los más deseados por la comunidad porque pueden darte ese empujón extra a tus armas en las partidas. Es una oportunidad única que no puedes dejar pasar para ganar más experiencia, subir de nivel y cobrar las recompensas de la temporada.

Los obsequios están disponibles tanto para usuarios de Android como de iOS. Aquí te compartimos la lista completa, los pasos para canjear tus códigos y cómo instalar Free Fire si aún no te has unido a uno de los Battle Royale más populares de Internet. Recuerda que los códigos funcionan tanto para teléfonos Android y iOS.

Códigos de Free Fire para hoy, miércoles 26 de junio de 2024

IOP6LK7JH8GF9DSA

1ZX2CV3BN4M5ASDF

GH6JKL7QW8ERTYUI

O9PLK8JH7G6FD5SA

ZXC4VBN5M7LK8JH9

CVB7NM8QW9ERTUIO

3ASD4FG5HJK67ZX8

BNM9QW8ERT7YI6OP

2R8A9F6SD7G5H3J1

QW7E4RT8YU1I2OPA

Z9X6CV5BN4MK3L2J

YUIO8P7OMN6B5VCX

LKJH8GFD7SA6X5CV

1QW2ERT3YUI4PL5K

QWE5RT6YU7I8P9AS

HJK8L9QW7ERTYUIO

5PLK4JH3GFDSA1ZX

AS3DF4GH5JK6L7QW

ER7TY8UI9OP0LKJH

NB2VCX3ZQWE4RTYU

Guía para usar los códigos de Free Fire

Ingresar los códigos al sistema de Free Fire es sencillo y no hay excusa para no hacer el trámite antes del vencimiento. Te recordamos que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.

Cómo instalar Free Fire en tu smartphone

Free Fire es un videojuego gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha desarrollado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.