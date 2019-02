Fortnite | El abogado de Epic Games se pronuncia ante las demandas que les han interpuesto por usar bailes

Como muchos de ustedes sabrán, varios personajes del medio han decidido demandar aEpic Games por incluir sus bailes personales en Fortnite , unas celebraciones muy populares que han conseguido que los jugadores las usen como estatus dentro del juego, proporcionándoles grandes beneficios ya que se tratan de objetos de pago.



Músicos como 2Milly y actores como Alfonso Ribeiro han acusado a Epic Games de usar sus movimientos y bailes, obtener dinero con ellos sin su permiso. Ahora es la empresa la que contraataca en base a la ley de Estados Unidos: " Nadie puede poseer un paso de baile".



El principal elemento al que se aferra la defensa de Epic Games es que no hay una jurisprudencia establecida en EE.UU. en relación a copyright de coreografías, ya que los bailes y otras interpretaciones artísticas son de libre expresión y posesión, sin estar limitadas a los derechos de autor de ningún organismo, corporación, empresa o sujeto jurídico.



"Nadie puede ser propietario de un paso de baile. El derecho de autor es claro al decir que la danza individual, los pasos y las sencillas rutinas de baile no están protegidos por derechos de autor, sino que son bloques de construcción de libre expresión, que son de dominio público para coreógrafos, bailarines y el público en general para usar, actuar y disfrutar", argumentaba Dale Cendali, abogado de Epic Games. Además, y centrándose en las demandas recibidas, cree que el baile ingame de 2Milly no es exacto, y que su réplica no es real ni tiene base para una acusación. De hecho, el abogado y su equipo han enviado un vídeo en el que demuestran que los movimientos no concuerdan de forma exacta.

Sin embargo, la acusación, formada por distintos artistas y usuarios, creen que los bailes pueden registrarse bajo el sistema de marcas y patentes del país desde 1976, pero el principal escollo a salvar es que no hay jurisprudencia, pues no ha habido juicios que sirvan como precedente para este caso.



Podrás saber más de la demanda y la defensa de Epic Games, aquí.