Fortnite para Android: todas las armas disponibles en el videojuego

Fortnite para Android ha entusiasmado a muchos gamers por tratarse de un videojuego que está prácticamente en todas las consolas: PS4 , Xbox One , Nintendo Switch y PC.



No hay espacio donde Fortnite no haya tenido éxito, por lo que merece un breve repaso por todas sus armas. Aquí te dejamos una lista de las variedades que existen de cada arma para que sepas con qué podrás enfrentarte en el videojuego.

Escopeta táctica

Rarezas: blanco (común), verde (poco común), y azul (raro).



Escopeta de doble cañón

Rarezas: morado (épico) y legendaria (dorado)



Escopeta de corredera

Rarezas: verde (poco común) y azul (raro).



Escopeta pesada

Rarezas: morado (épico) y dorado (legendario)



Fusil de asalto

Rarezas: blanco (común), verde (poco común) y azul (raro).



Scar

Rarezas: morado (épico) y dorado (legendario)



Fusil de asalto de ráfaga

Rarezas: blanco (común), verde (poco común) y azul (raro).



FAMAS

Rarezas: morado (épico) y dorado (legendario)



Subfusil

Rarezas: blanco (común), verde (poco común), azul (raro) y morado (épico).



Subfusil de tambor

Rarezas: verde (poco común), azul (raro)



Subfusil compacto

Rarezas: morado (épico), dorado (legendario)



Fusil de caza

Rarezas: verde (poco común), azul (raro).



Fusil de francotirador de cerrojo

Rarezas: azul (raro), morado (épico) y dorado (legendario).



Fusil de francotirador pesado

Rarezas: morado (épico) y dorado (legendario)



Fusil de francotirador semiautomático

Rarezas: morado (épico) y dorado (legendario)



Fusil de asalto con mira

Rarezas: azul (raro) y morado (épico).



Fusil de asalto con mira térmica

Rarezas: morado (épico) y dorado (legendario).



SMG Táctica

Rarezas: azul (raro) y morado (épico).



Pistola

Rarezas: blanco (común), verde (poco común), azul (raro).



Pistola pesada

Rarezas: morado (épico) y dorado (legendario)



Pistolas dobles

Rarezas: morado (épico) y dorado (legendario)



Revólver

Rarezas: blanco (común), verde (poco común), azul (raro).



Pistola con silenciador

Rarezas: morado (épico) y dorado (legendario).



Minigun

Rarezas: morado (épico) y dorado (legendario).



Lanzacohetes

Rarezas: azul (raro), morado (épico) y dorado (legendario).



Lanzacohetes teledirigido

Rarezas: morado (épico( y dorado (legendario)



Lanzagranadas

Rarezas: azul (raro), morado (épico) y dorado (legendario).



Granadas

Rarezas: blanco (común).



Bomba lapa

Rarezas: verde (poco común).



Bomba fétida

Rarezas: morado (épico)



Explosivos remotos

Rarezas: azul (raro)