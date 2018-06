Fortnite para Android sería compatible con otros dispositivos como iOS, PC y consolas

La espera parece eterna para quienes desean Fortnite para Android . Ya en la E3 2018 se habló del videojuego para la Nintendo Switch , ¿pero qué hay con el sistema operativo de Google ?



No hay una respuesta clara sobre la llegada de Fortnite para Android, pero lo que sí se sabe es que será compatible con todas las plataformas disponibles: iOS , PC y consolas.



Esto quiere decir, por ejemplo, que un usuario de Android puede sumarse a una partida creada por alguien con iOS . Epic Games ha conseguido la aceptación de todas las plataformas para poder hacer esto y Android tendría que sumarse a la tendencia.



Recordemos que los jugadores de PS4 no cuentan con esta función de crear partidas compatibles con más usuarios de Fortnite en Xbox One y Nintendo Switch . Esta decisión fue algo que muchos expertos criticaron a la firma nipona.