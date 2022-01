Los jugadores de Fortnite que están ocupados trabajando en el Pase de Batalla de la Temporada 1 del Capítulo 3 a menudo tienen dificultades para avanzar al Nivel 100, ya que la cantidad de XP requerida es absurda. Los jugadores deben completar todas las misiones y desafíos diarios que se agregan cada semana. Esto les ayudará a acumular suficiente XP para 500 Battle Stars y desbloquear todo el Pase de Batalla.

Completar misiones en sesiones con “gente intensa” es una tarea difícil. Esto hace que las misiones queden incompletas y se pierda mucho tiempo. Para superar este problema, muchos jugadores entran deliberadamente en los lobbies de bots para completar todos los desafíos. Sin embargo, muchos se preguntan si este proceso puede hacer que te eliminen del juego.

Si bien el proceso es legal, no es ético jugar deliberadamente en grupos de menor rango. Es lo mismo que usar fallos de XP para progresar en el Pase de Batalla rápidamente, sin problemas reales. Epic Games ha prohibido a muchos jugadores por abusar de los fallos de XP en el Modo Creativo, o de otra manera, en un esfuerzo por alcanzar rápidamente el Nivel 100.

Cómo crear un “Lobby Bot” en Fortnite

Epic Games aún no ha actuado sobre la situación del “Lobby Bot” y, hasta la fecha, no ha habido informes de jugadores que hayan sido baneados por unirse a estas sesiones. Esto no quiere decir que Epic Games no tomará ninguna medida en el futuro si los jugadores abusan de la función. Si bien esto es solo una suposición, los jugadores de Fortnite deben tratar de mantenerse alejados de las actividades que puedan generar sospechas entre los desarrolladores.

En las salas de bots, los jugadores solo tienen que eliminar a los rivales que aparecen en cualquier lugar de la isla y son extremadamente fáciles de contrarrestar. Por lo tanto, generalmente no pueden mejorar su habilidad en el Battle Royale.

