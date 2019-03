Fortnite | Conoce como encontrar los bolonchos en el mapa del Battle Royale

La Temporada 8 de Fortnite nos trae un nuevo vehículo, el boloncho, una bola de hámster con lanzaventosas incorporado, nada menos. Es bastante posible que en un futuro el boloncho forme parte de los desafíos semanales, así que para ahorrarte el problema de antemano, debes saber que este vehículo suele aparecer en puntos concretos. Se trata de puntos que ya hemos visitado en otros desafíos, así que seguramente ya sepas dar con ellos.



Mapa de Fortnite Puntos donde puedes encontrar el nuevo vehículo de Fortnite Battle Royale.

Son dos tipos de lugares muy concretos en Fortnite



-Puestos de avanzada, cuya ubicación ya conocerás de la temporada pasada.

-Campamentos pirata, que ya hemos visitado como parte de un desafió de la Semana 1 del nuevo pase de batalla.



Ambos tipos de puesto son bastante numeroso, y no deberías tardar demasiado en dar con una cualquiera de las muchas bola de hámster.

Boloncho Boloncho

Cabe destacar que este vehículo viene muy bien para completar otros dos bastante difíciles, aunque no sea de forma directa. Estamos hablando de los dos desafíos siguientes:



-Inflige daño a un vehículo conducido por un oponente: si te quedas acechando en los puntos donde hay bolonchos, seguro que alguien va a por uno. Es un objetivo bastante grande y podemos disparar sin más contemplaciones en cuanto un rival se suba.



-Inflige daño a enemigos con cañones piratas: este desafío es extremadamente complicado porque tienen que darse varias circunstancias, pero como los bolonchos pueden aparecer en campamentos piratas, no serán pocos los que se acerquen para buscar... y puede que tengas suerte con el cañón.



Debes saber que manejar bien el vehículo es algo complicado, aunque no tardarás en aprender a usar la ventosa para coger impulso y catapultar la bola a toda velocidad.