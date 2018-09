Fortnite trae cosas interesantes en su Temporada 6. El videojuego de Epic Games publicó la actualización 6.0 para las consolas Xbox One , PS4 y Nintendo Switch. Hubo quienes empezaron a disfrutar el título de buenas a primeras, pero hay otros que navegaron en su código para dar con información oculta.



Sucede que los chicos de TwoEpicBuddies dieron con las skins (atuendos) que Epic Games dará a conocer a lo largo de la Temporada 6 de Fortnite. Hay que tener en cuenta que no han sido oficialmente confirmadas, debido a que algunos no llegan a salir en la tienda. No obstante, en los próximos días podremos ver algunas de ellas en acción.



Así que ya estén atentos y ahorrando algo de dinero para adquirir estas nuevas personalizaciones. Ten en cuenta que los desafíos ya están disponibles para que los gamers de Fortnite tengan una nueva aventura.

