Fortnite, al igual que otros juegos de la categoría Battle Royale, tiene un sistema de micropagos a través de la moneda virtual conocida como V-Bucks. Si bien cada juego tiene un ecosistema de moneda diferente, la mayoría de ellos funcionan con los mismos principios.

Para comprar cualquier artículo cosmético o cualquier otro servicio en el juego, los jugadores deben intercambiar V-Bucks. Todas las transacciones se realizan a través de la moneda del juego y ninguna moneda real ingresa a los ciclos comerciales, excepto al adquirir la moneda de Fortnite.

No todos pueden aceptar gastar dinero real para adquirir algunos cosméticos virtuales. Las personas que quieren experimentar el juego inmersivo sin gastar dinero a menudo se preguntan cómo pueden obtener V-Bucks gratis.

FORTNITE | Cómo comprar V-Bucks

En primer lugar, la forma más fácil de adquirir V-Bucks es comprar un paquete ofrecido como complemento por los desarrolladores. Los jugadores simplemente pueden comprar el paquete en línea a través del sitio web oficial y la tienda.

La segunda opción para adquirir V-Bucks es comprar el Pase de Batalla, que contiene una gran cantidad de máscaras y otros artículos cosméticos junto con V-Bucks que se pueden reclamar a medida que el jugador asciende de rango en el juego.

La tercera opción ofrece V-Bucks gratis, pero hay una advertencia. Fortnite tiene un modo llamado Save the World que ofrece V-Bucks gratis solo por iniciar sesión y completar algunas misiones. Aquí está la trampa. Save the World solo ofrece V-Bucks gratis a los ‘Fundadores’, jugadores que obtuvieron el juego en su lanzamiento inicial. Además, el juego debe comprarse, por lo que esta opción no ofrece dinero gratis, excepto para algunos jugadores.

Existe una opción alternativa, llamada generador de V-Bucks, a la que recurren las personas en un intento desesperado por obtener la moneda virtual. Estos sitios web no son legítimos y, a menudo, engañan a los jugadores crédulos. No existe un programa de afiliados de Epic Games que pague V-Bucks gratis. Los jugadores deben ser inteligentes y evitar este tipo de estafas.

