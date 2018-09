Algo embarazoso sucede en las oficinas de Epic Games respecto a la llegada de la Temporada 6 de Fortnite. No se trata de un fallo del sistema, sino de algo muy particular: el movimiento de los pechos de las personajes.



Fue el usuario Agony en Twitter quien dio a conocer el fallo en la más reciente actualización de Fortnite para las consolas PS4 , Xbox One y Nintendo Switch. La imagen no tardó en hacerse viral hasta llegar a las oficinas de Epic Games.



El fallo le corresponde únicamente al nuevo skin Calamity. Epic Games aclaró que el detalle de sus pechos no fue intencional, sino que se trata de algo "vergonzoso e involuntario" y agregaron que están "trabajando en una solución lo más pronto posible".



Así que es de esperar que en los próximos días llegue el parche para ocultar este detalle tan propio de la física.

The most important thing in the Season 6 update pic.twitter.com/FrnzFsF1Fl — FaZe Agony (@Agony) 27 de septiembre de 2018