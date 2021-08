Fortnite Temporada 7: guía para obtener gratis el paraguas Rainbow Cloudcruiser

La Temporada 7 de Fortnite ha satisfecho a todos los jugadores cuando se trata de skins y elementos cosméticos. Solo la temporada actual ha introducido más de 20 skins y con el próximo evento en vivo de Ariana Grande, los jugadores pueden anticipar la llegada de aún más material.

Epic ha lanzado Fortnite Crew, un servicio de suscripción mensual otorgado a los jugadores de Fortnite BR. Los jugadores pueden comprar este servicio para recibir un pase de batalla gratis, 1,000 V-Bucks y un paquete de tripulación Fortnite. Para los no iniciados, el Fortnite Crew Pack comprende una nueva skin junto con una variedad de accesorios.

Esta vez, Epic está “regalando” un paraguas Rainbow Cloudcruiser gratis. En realidad, el artículo sí tiene un costo: el de pagar la suscripción de Fortnite Crew para obtener la recompensa gratuita.

FORTNITE | Leakers adelantan información

Leaker comparte información sobre el nuevo artículo gratuito de Fortnite Crew

Entonces, para celebrar el próximo evento en vivo de Ariana Grande en la temporada 7 de Fortnite, Epic ofrece a los miembros de Fortnite Crew algunas nuevas y fascinantes recompensas en el juego.

El filtrador iFireMonkey adelantó que quienes se hayan a la membresía de Fortnite Crew recibirán el paraguas Rainbow Cloudcruiser, la pantalla de carga alta Skye up y un cartel con el tema de Rift Tour. Los loopers simplemente necesitan iniciar sesión en cualquier momento desde el 5 de agosto a las 10 a.m. ET hasta el 9 de agosto a las 10 a.m. ET para obtener estas recompensas.

El Rift Tour protagonizado por Ariana Grande comenzará el 6 de agosto a las 6 p.m. ET, 3 p.m. PDT, 5 p.m. CST y 3:30 a.m. IST el 7 de agosto.

