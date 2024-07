Siguen las actividades por el séptimo aniversario de Free Fire. La agenda semanal para hoy hasta el domingo 13 de julio de 2024 trae artículos exclusivos de los que necesitarás un poco de suerte para añadirlos a tu inventario. Te contamos todas las novedades.

Los eventos de Free Fire para los próximos días arrancan con Ruleta Mágica y Recarga Sartén. El primero consiste en girar una ruleta para canjear premios exclusivos. Hay artículos cosméticos y un skin de arma que promete mejorar tu rendimiento. La Recarga Sartén es solo un skin de la mencionada arma que puede ser tuyo solo por comprar diamantes.

La Tienda Misteriosa y Ruleta de Tokens requieren de diamantes para obtener los premios principales. Los diamantes son la moneda exclusiva de Garena y solo pueden obtenerse con dinero, pero hay soluciones que más adelante compartimos.

“TENEMOS NUEVA EVO. Haz más daño a los cascos y chalecos con la Parafal Ciclón del Dragón y equipa su efecto de eliminación. También doma el Conjunto Viento Oscilante de #FreeFire7 y Mezcla tus ideas con el Batido Cerebral”, publicó Garena en Twitter.

Agenda semanal de Free Fire hasta el domingo 13 de julio

Miércoles 10 de julio | Ruleta Mágica

Viernes 12 de julio | Ruleta Mágica

Sábado 13 de julio | Recarga Sartén + Tienda Misteriosa

Domingo 14 de julio | Ruleta de Tokens

Truco para diamantes gratis en Free Fire

Te harán falta diamantes para la agenda semanal. Evita las página prometen diamantes infinitos porque pueden banearte o hackear la cuenta. Tu primera solución debería ser la aplicación BOOYAH para acceder a eventos que recompensan con varios elementos, entre ellos, la moneda exclusiva del juego. Solo recuerda tener que enlazar tu cuenta Free Fire con la app para recibir las recompensas.

Otra es Poll Pay, un servicio Get Paid To (GPT) que permite a los jugadores completar tareas como descargar apps y resolver encuestas, cuestionarios y más para obtener algo de efectivo a través de PayPal y, con este dinero, podrás hacerte con los diamantes. No queda otra que trabajar y eso es parecido a lo que también ofrece Google Opinion Rewards. Los usuarios tendrán que crear un perfil ingresando su edad, nombre y otros detalles para completar encuestas y ganar créditos de Google Play.

Cómo instalar Free Fire

¿Aún no te sumas a la fiesta? Free Fire es un shooter gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha diseñado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.

