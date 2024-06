Date un gusto con los códigos de Free Fire para hoy, domingo 9 de junio de 2024. Los códigos sirven para añadir loot exclusivo sin necesidad de gastar diamantes, es decir, dinero real, en la plataforma. Te contamos en qué consiste este proceso y qué hace falta para que hoy tengas nuevo material en el inventario.

Los códigos de Free Fire son recompensas que los jugadores pueden canjear gratis, desde artículos cosméticos hasta skins de armas que pueden potenciar tu rendimiento en las partidas. Cada premio variará según la buena voluntad de la desarrolladora Garena. Solo te deseamos la mejor de la suerte.

Tienes 24 horas para hacer el canje de los códigos que funcionan por igual para los sistemas operativos Android y iOS. No pierdas esta oportunidad porque no podrás obtener más material después de este día y tendrás que esperar a la nueva tanda de códigos.

Códigos de canje de Free Fire para el 9 de junio de 2024

4G6HJ9KL3NM2PQRX

Y5ATU7CE8VW1XY2Z

B7D4F9G2HJ3K6MNP

S8W9X3Y4Z5B6C7DE

F2GH3JKL5MN6P8QR

Y9ATUV1WX2YZ3BCD

4E6FGH8IJ2KL3MNP

RS9TU7V8WX3YZ5AB

6CD8F9GH0JK2M4NP

XYZ1BC2DE3FG4HIJ

5KL6MN7PQR9STUVW

8XY9Z1AB2CD3EF4G

HIJ5KL6MN7PQR9ST

VWX0YZ1AB2CDE3FG

4HIJ6KL7MNP8QR9S

UV0WX1YZ2AB3CDEF

5HIJ6KL7MNP9QRST

WX0YZ1AB2CDE4FGH

7KL8MN9PQR0STUVW

YZ1AB2C3DE4FG5HI

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire?

Canjear los códigos de Free Fire es un proceso simple y no hay excusa para no hacer el trámite. Te recordamos que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.

Cómo descargar Free Fire

Free Fire es un videojuego gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha desarrollado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.