Los códigos de Free Fire deben ser los más útiles para la comunidad porque mejoran la experiencia y ofrecen artículos que normalmente cuestan dinero real en forma de diamantes. ¿No sabes cómo canjear las recompensas de hoy, martes 2 de julio de 2024? Atento con toda esta información.

Garena publica a diario los códigos de Free Fire que sirven para obtener loot como artículos cosméticos y skins de armas a cambio de nada. Solo hará falta unos pocos minutos en la web oficial de la desarrolladora dedicada al canje de recompensas, es decir, nunca correrás el riesgo de ser baneado por hacer trampa.

Los códigos sirven para los jugadores de Free Fire en Android y iOS. Solo tienes 24 horas para hacer el canje y recuerda las credenciales de tu cuenta para que cada premio sea dirigido a tu inventario. Date el gusto y personaliza a tus personajes con elementos exclusivos.

Códigos de Free Fire para hoy, miércoles 2 de julio de 2024

O3K6J9H8SG1F7D2S

I4O7U9Y5T6R1WS8Q

Z1X7CS8V3B6N9M5L

H6G9F2D3S1A4PS8O

N5B6V7FC3X9Z2M1L

T8R5E1W4Q6U9IF2O

F7D2SF4A6P9O3I1U

W1Q8I4O7U9Y6FT5R

C2V4B6FN9M5L3K7J

U3I7Y8T6R9W5QF2E

X4Z1M6N9FFB2V3C7

Guía para canjear los códigos de Free Fire

Ingresar los códigos al sistema de Free Fire es sencillo y no hay excusa para no hacer el trámite antes del vencimiento. Te recordamos que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.

Instala Free Fire en tu smartphone

Free Fire es un videojuego gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha desarrollado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.

Te puede interesar