Los códigos de Free Fire sirven para que puedas obtener material gratuito a cambio de nada. Así como lo lees. Los códigos sirven como canje para que los jugadores puedan adquirir loot cosmético o skins de armas según lo que ordene Garena, la desarrolladora del Battle Royale. Te contamos de qué se tratan y cómo puedes hacer el canje.

Lo primero que debes saber es que los códigos de Free Fire están disponibles solo por 24 horas; es decir, tienes este día para hacer uso de las recompensas. No hará falta que te preocupes por hacer el canje porque todo el proceso es desde la web oficial de Garena.

Los códigos que compartimos a continuación funcionan para Android y iOS. Solo recuerda acceder a tu cuenta con la que juegas siempre para que los artículos sean descargados al inventario de tu preferencia.

Códigos de Free Fire para hoy, martes 4 de junio de 2024

3HJ7N9D2KLZX8F5W

P6YB1Q4C9DXV7GKR

M7Z2B8F6H0KN3XVJ

Y9C4R1Q8H7V2BNXZ

W8J5F2Z6K9HP7V3T

Q2F9W6N5VXK1HZ4D

T4H1J7X5K3Z6D8QV

G0N6W3Z5R2X8V9DQ

Z3K7H5V9W4X1N8RJ

D2W7V5F6J1R4Z9XN

B8N3Z5H6X2V9F4WJ

V5J2X6F1H4R9D8QZ

K9F5H7X1V8J2R3ZD

R3Q8D2X9J5V7N4WZ

X6V9Z2R4W8Q7D1JF

N5W8H3X1V7J4Q9ZD

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual. Te volvemos a recordar que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.

Cómo descargar Free Fire

Free Fire es un videojuego gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha desarrollado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.