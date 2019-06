Google Stadia no hará que los juegos sean más económicos

Las últimas

[{"id":121615,"title":"\u00a1Atento a la imagen! La toma exacta del gol anulado del Chile vs. Colombia en Copa Am\u00e9rica 2019 [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/chile-vs-colombia-vivo-imagen-exacta-var-gol-anulado-aranguiz-copa-america-2019-video-121615","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d16a73e06fca.jpeg"},{"id":121617,"title":"Mortal Kombat 11 | Ya se encuentra disponible la banda sonora del videojuego en YouTube y Spotify","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/mortal-kombat-11-encuentra-disponible-banda-sonora-videojuego-youtube-spotify-121617","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d16a31b98937.jpeg"},{"id":121613,"title":"La toc\u00f3, la toc\u00f3: David Ospina salv\u00f3 a Colombia ante Chile con brutal doble atajada [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/colombia-vs-chile-vivo-david-ospina-salvo-arco-genial-doble-atajada-cuartos-final-copa-america-2019-121613","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d16a52849c8c.jpeg"},{"id":121614,"title":"\u00a1Era el 1-0! Ar\u00e1nguiz aprovech\u00f3 el error de la defensa de Colombia pero el VAR le anul\u00f3 el gol [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/chile-vs-colombia-vivo-gol-aranguiz-1-0-anulado-var-copa-america-2019-video-121614","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d16a69a1b52d.jpeg"},{"id":121612,"title":"\u00a1Qu\u00e9 dupla! Diego God\u00edn y Gonzalo Godoy compartieron menores en Club Atl\u00e9tico Cerro","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-diego-godin-gonzalo-godoy-compartieron-menores-club-atletico-cerro-121612","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d16a46d79138.jpeg"},{"id":121606,"title":"Por todo lo alto: se present\u00f3 las antorchas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/alto-presento-antorchas-juegos-panamericanos-parapanamericanos-2019-121606","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d169714b6bfb.jpeg"},{"id":121456,"title":"\u00a1Por el pase a semifinales! Canales y horarios del Colombia vs. Chile EN VIVO v\u00eda Caracol TV","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/colombia-vs-chile-vivo-directo-online-caracol-rcn-tvn-cdf-premium-directv-sports-canal-13-fecha-horarios-canales-tv-cuartos-copa-america-2019-121456","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d16492db3bfc.jpeg"},{"id":121513,"title":"AHORA, Chile vs. Colombia EN VIVO: links de transmisi\u00f3n gratis en directo por Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/chile-vs-colombia-vivo-directo-seguir-links-gratis-canales-transmision-copa-america-2019-streaming-online-cuartos-final-directo-online-gratis-america-tv-caracol-telemundo-nnda-nnrt-121513","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d169241b2412.jpeg"},{"id":121611,"title":"Google Stadia no har\u00e1 que los juegos sean m\u00e1s econ\u00f3micos","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/google-stadia-hara-juegos-sean-economicos-121611","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/22\/5c9590044d865.jpeg"},{"id":121391,"title":"\u00a1Tras retraso de 20'! Colombia vs Chile EN VIVO v\u00eda RCN y TVN: partidazo por cuartos de Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/colombia-vs-chile-vivo-directo-online-via-caracol-tv-rcn-cdf-canal-13-tyc-sports-cuartos-final-copa-america-2019-arena-corinthians-nndc-121391","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d165bb600f04.png"},{"id":121471,"title":"\u00a1Con cambio de horario! Chile vs. Colombia EN VIVO v\u00eda CDF chocan por cuartos de final de Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/chile-vs-colombia-vivo-directo-online-via-tvn-canal-13-transmision-directv-rcn-cuartos-copa-america-2019-121471","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/27\/5d154e4f371e4.jpeg"},{"id":121605,"title":"\"Soy su padrino\" El d\u00eda que Gerardo Pelusso hizo debutar en Primera Divisi\u00f3n a Diego God\u00edn","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-dia-gerardo-pelusso-hizo-debutar-primera-division-diego-godin-121605","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d169ae0dc42b.jpeg"},{"id":121609,"title":"\"Attack on Titan\" 3x22 FINAL ONLINE con subt\u00edtulos: \u00bfc\u00f3mo ver el episodio 59 de \"Shingeki no Kyojin\"?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/attack-on-titan-3x22-final-online-subtitulos-ver-episodio-59-shingeki-kyojin-nnda-nnlt-121609","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d169d1118b7c.jpeg"},{"id":121455,"title":"Chile vs Colombia EN VIVO v\u00eda MegaTV: partidazo en Sao Paulo por el pase a 'semis' de Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/chile-vs-colombia-vivo-hora-online-directo-ver-partido-tvn-canal-13-directv-caracol-cuartos-copa-america-2019-121455","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/27\/5d15336345b66.jpeg"},{"id":121608,"title":"Diego Forl\u00e1n llen\u00f3 de elogios a Paolo Guerrero y lo compar\u00f3 con Luis Su\u00e1rez","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-uruguay-diego-forlan-lleno-elogios-paolo-guerrero-comparo-luis-suarez-121608","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d169d575ef70.jpeg"},{"id":121603,"title":"\u00a1Se retrasa 20 minutos! El tr\u00e1fico no permiti\u00f3 que Chile llegue a tiempo para enfrentar a Colombia","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/colombia-vs-chile-vivo-partido-retasa-30-minutos-tardanza-roja-copa-america-2019-121603","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d169ba7870a6.jpeg"},{"id":121457,"title":"\u00a1Se juega la Colossus Cup! River Plate vs. Chivas EN VIVO v\u00eda Fox Sports juegan en Los \u00c1ngeles","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/river-plate-vs-chivas-vivo-directo-online-via-fox-sports-2-univision-tdn-nu9ve-ver-duelo-colossus-cup-angeles-estados-unidos-121457","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/27\/5d1539bc07555.jpeg"},{"id":121601,"title":"Ins\u00f3lito: la selecci\u00f3n chilena tard\u00f3 en llegar al estadio... \u00a1por intenso tr\u00e1fico en Sao Paulo! [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/chile-vs-colombia-vivo-roja-tardo-llegar-estadio-intenso-trafico-sao-paulo-copa-america-2019-121601","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d16994802d04.jpeg"},{"id":121604,"title":"Avengers: Endgame | Los hermanos Russo esperaban que el contenido del reestreno sea filtrado por Tom Holland","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-hermanos-russo-esperaban-contenido-reestreno-sea-filtrado-tom-holland-spider-man-far-from-home-121604","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d1697cd02e5f.jpeg"},{"id":121602,"title":"Tetris Royale: As\u00ed ser\u00e1 la nueva versi\u00f3n del cl\u00e1sico en formato Battle Royale para iOS y Android","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/tetris-royale-sera-nueva-version-clasico-formato-battle-royale-ios-android-121602","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d1693833148d.jpeg"},{"id":121600,"title":"Dragon Ball Super | \u00bfQu\u00e9 esperar de la Comic Con 2019 San Diego seg\u00fan lo que se mostr\u00f3 el a\u00f1o pasado?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-esperar-comic-2019-san-diego-mostro-ano-pasado-dbs-mexico-121600","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d16935091f1e.jpeg"},{"id":121599,"title":"\u00d3scar Washington Tab\u00e1rez: \"Nos preparamos para enfrentar al mejor Per\u00fa\"","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-copa-america-oscar-washington-tabarez-preparamos-enfrentar-mejor-peru-nndc-121599","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d1691a260208.jpeg"},{"id":121598,"title":"Paolo Guerrero sobre Uruguay: \"Se que me van a tratar sacar del partido, pero...\"","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-uruguay-me-tratar-sacar-partido-121598","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d168cd8a4d68.jpeg"},{"id":121484,"title":"Per\u00fa vs Rep\u00fablica Checa: se enfrentan en el segundo partido de la bicolor en la Copa Challenger","categoria":"V\u00f3ley","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/voley","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley\/voley-peru-vs-republica-checa-vivo-directo-online-via-movistar-deportes-sigue-segundo-partido-seleccion-peruana-copa-challenger-2019-coliseo-manuel-bonilla-miraflores-121484","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d1681a73c387.jpeg"},{"id":121492,"title":"Argentina est\u00e1 en semifinales de la Copa Am\u00e9rica 2019 tras ganar 2-0 a Venezuela","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-venezuela-vivo-seguir-horarios-canales-ver-partido-copa-america-2019-via-directv-sports-america-tv-tyc-sports-estadio-maracana-streaming-cuartos-final-nnda-nnrt-121492","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d168e8f68475.jpeg"},{"id":121263,"title":"Argentina derrot\u00f3 2-0 a Venezuela y accedi\u00f3 a las semifinales de la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-venezuela-vivo-hoy-copa-america-2019-directo-cuartos-final-lionel-messi-america-tv-directv-sports-estadio-maracana-fecha-horarios-canales-tv-ver-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-121263","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d168c266ef79.jpeg"},{"id":121595,"title":"\u00a1Partidazo por Copa Am\u00e9rica! Fecha, hora y canales del Argentina vs. Brasil por semifinales del torneo","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-brasil-vivo-hora-canal-fecha-via-tv-publica-america-directv-semifinales-copa-america-2019-nndc-121595","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d16848f659f1.jpeg"},{"id":121576,"title":"M\u00e9xico vs Costa Rica v\u00eda Televisa y Teletica: se miden por cuartos de final de Copa Oro 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-costa-rica-vivo-online-directo-univision-canal-estrellas-azteca-7-teletica-repretel-univision-fox-sports-sky-directv-copa-oro-2019-cuartos-final-nrg-stadium-houston-nndc-121576","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d166940077bd.jpeg"},{"id":121538,"title":"\u00a1Ya estamos en Sao Paulo! Las alineaciones de Colombia vs. Chile por cuartos de Copa Am\u00e9rica 2019 [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/colombia-vs-chile-vivo-alineaciones-formaciones-carlos-queiroz-reinaldo-rueda-gol-caracol-copa-america-brasil-2019-fotos-nndc-121538","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d1632d972ecc.jpeg"},{"id":121597,"title":"\"Argentina no necesit\u00f3 a Lionel Messi\", por Claudio Vivas [OPINI\u00d3N]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/copa-america-2019-argentina-necesito-lionel-messi-claudio-vivas-opinion-121597","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d16896969004.jpeg"},{"id":121596,"title":"Desaf\u00edan a Brasil: as\u00ed inform\u00f3 la prensa mundial la clasificaci\u00f3n de Argentina a 'semis' de Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-venezuela-informo-prensa-mundial-clasificacion-albiceleste-semifinales-nndc-121596","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d168782e767b.jpeg"},{"id":121594,"title":"Sepp van den Berg, la 'joya' holandesa de solo 17 a\u00f1os que dejar\u00e1 el colegio para jugar en el Liverpool","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/sepp-den-berg-biografia-vida-perfil-clubes-historia-estadisticas-nueva-joya-holandesa-liverpool-nuevo-dijk-dpm-121594","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d1673ad08cb1.jpeg"},{"id":121592,"title":"As\u00ed luce el estadio donde jugar\u00e1 Per\u00fa frente a Uruguay por la Copa Am\u00e9rica [VIDEO y FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-uruguay-luce-estadio-jugara-bicolor-copa-america-video-fotos-121592","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d167bb1e002f.jpeg"},{"id":121460,"title":"Con Andr\u00e9 Carrillo: el once titular de la Selecci\u00f3n Peruana para cuartos de final de la Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-uruguay-ricardo-gareca-mantiene-andre-carrillo-seria-once-titular-copa-america-fotos-121460","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0bd4d83f20a.jpeg"},{"id":121530,"title":"El once titular de Ricardo Gareca que enfrentar\u00eda a Uruguay en cuartos de final de la Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-uruguay-once-ricardo-gareca-enfrentaria-charruas-cuartos-final-copa-america-fotos-121530","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d1627f93149c.jpeg"},{"id":121521,"title":"Ricardo Gareca habl\u00f3 sobre la clave para mantener la estabilidad en la Selecci\u00f3n Peruana","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-vivo-via-america-tv-sigue-conferencia-ricardo-gareca-previo-partido-copa-america-online-121521","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf01eec78de2.jpeg"},{"id":121389,"title":"\u00a1Esta camiseta pesa! Argentina derrot\u00f3 2-0 a Venezuela por cuartos de final de la Copa Am\u00e9rica Brasil 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-venezuela-vivo-estadio-maracana-directo-transmision-narracion-tv-publica-venevision-directv-stream-copa-america-2019-nndc-121389","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d166ed03319c.jpeg"},{"id":121450,"title":"Con goles de Lautaro y Lo Celso: Argentina elimin\u00f3 a Venezuela y est\u00e1 en las semifinales","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-venezuela-vivo-directo-online-tyc-sports-directv-sports-caracol-ivc-venevision-fecha-horarios-canales-tv-cuartos-copa-america-brasil-2019-121450","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d166c52cfad2.png"},{"id":121593,"title":"\u00a1Messi cant\u00f3 el himno! Los mejores memes de la victoria de Argentina ante Venezuela por Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-venezuela-mejores-memes-partido-cuartos-final-copa-america-2019-fotos-nndc-121593","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d167deb7ee48.jpeg"},{"id":121482,"title":"\u00a1Va para 'semis'! Argentina venci\u00f3 2-0 a Venezuela en cuartos de final de la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-venezuela-vivo-hora-juegan-online-directo-partido-tv-publica-tyc-sports-directv-tves-cuartos-copa-america-2019-121482","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d167fc087c96.jpeg"},{"id":121585,"title":"\u00bfD\u00f3nde juegan los convocados a la Selecci\u00f3n Peruana Sub 22 que ir\u00e1n a los Juegos Panamericanos? [FOTOS]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-conoce-juegan-convocados-juegos-panamericanos-lima-2019-fotos-121585","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d1672afe6dac.jpeg"},{"id":121588,"title":"Spider-Man: Far From Home | Tom Holland afirma que el ni\u00f1o de Iron Man 2 era Peter Parker","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-tom-holland-afirma-nino-iron-man-2-peter-parker-lejos-casa-marvel-sony-121588","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d167800dd83b.jpeg"},{"id":121591,"title":"\u00a1Se equivoc\u00f3 Far\u00ed\u00f1ez! El portero dej\u00f3 el bal\u00f3n picando y Lo Celso grit\u00f3 el 2-0 en Argentina vs. Venezuela [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/gol-celso-argentina-vs-venezuela-vivo-error-farinez-2-0-copa-america-2019-video-121591","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d167b7a2b550.jpeg"},{"id":121589,"title":"\u00a1Blooper de Fari\u00f1\u00e9z! Lo Celso marc\u00f3 as\u00ed el 2-0 en Argentina vs. Venezuela por Copa Am\u00e9rica 2019 [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-venezuela-vivo-gol-celso-blooper-farinez-copa-america-brasil-2019-video-121589","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d167b897780c.jpeg"},{"id":121587,"title":"\u00a1San Franco! Armani salv\u00f3 a Argentina ante Venezuela tras remate a quemarropa de Hern\u00e1ndez [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-venezuela-vivo-armani-salvo-arco-espectacular-atajada-cuartos-final-copa-america-2019-121587","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d167b907e076.jpeg"},{"id":121583,"title":"Felipe Rodr\u00edguez, el jugador de Alianza que tiene un hijo peruano, pero hinchar\u00e1 por Uruguay [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-uruguay-felipe-rodriguez-jugador-alianza-lima-hijo-peruano-hinchara-charruas-video-121583","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d1676c017cd2.jpeg"},{"id":121584,"title":"\u00a1Era el 2-0! Lautaro Mart\u00ednez dispar\u00f3 al palo y pudo anotar doblete en Argentina vs. Venezuela [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-venezuela-vivo-lautaro-martinez-tuvo-2-0-envio-lado-arco-copa-america-2019-video-121584","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d167625e9b9d.jpeg"},{"id":121586,"title":"Per\u00fa vs. Uruguay: as\u00ed pagan las casas de apuestas por una victoria nacional en el duelo por Copa Am\u00e9rica","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-pagan-casas-apuestas-victoria-nacional-duelo-copa-america-121586","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d1675d5822e6.jpeg"},{"id":121582,"title":"Siempre hay una primera vez: Lionel Messi entonando el himno como nunca antes lo viste [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-venezuela-vivo-directo-lionel-messi-canto-primera-vez-himno-nacional-previo-partido-video-nndc-121582","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d167375b99ed.jpeg"}]