Rockstar Games todavía no confirma si trabaja en el desarrollo de GTA 6, el siguiente juego de la franquicia. No obstante, eso no significa que no tienen proyectos para el corto plazo. Recientemente, “Grand Theft Auto: The Trilogy” compartió su primer tráiler oficial.

Se trata de una versión mejorara de tres videojuegos: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas. Todo en un solo paquete de 60 dólares que incluye una mejora gráfica, tanto de texturas, modelado, hasta animaciones.

En tráiler oficial no solo nos muestra la versión final, sino que nos ofrece una comparación con los viejos gráficos de la franquicia. Se ha realizado una mejora a la iluminación, reflejos, texturas y mucho más.

Estará disponible en todas las consolas el 11 de noviembre: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, PC y Nintendo Switch. A su vez, Rockstar Games prepara un ‘port’ o adaptación para móviles Android y iOS que se lanzará en 2022.

Si buscas una mejor experiencia de juego, quizás te interese descargar esta compilación de juegos en PlayStation 5 o Xbox Series X, ya que allí se podrá escalar los gráficos hasta la resolución 4k.

“Grand Theft Auto: The Trilogy”: comparación gráfica entre la versión original y la actual. (Foto: Rockstar Games)

